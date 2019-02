TFA sostegno | ecco le date dei test preliminari

TFA sostegno - Università che organizzano i corsi : date test di accesso - infografica Miur : Il ministro Bussetti ha firmato il decreto relativo alla distribuzione dei posti per il TFA sostegno nelle Università. I posti disponibili sono 14.224 per l’a.a 2018/2019. Nel decreto è possibile indivuduare, oltre le tabelle dei posti, anche le date per i test di accesso. date test di accesso al TFA sostegno Le prove di accesso per il TFA sostegno si terranno: 28 marzo 2019: mattina per la Scuola dell’infanzia e pomeriggio per la Scuola ...

TFA sostegno - le Università che hanno pubblicato l’avviso - aggiornamento del 22/2 : Il corso di specializzazione, detto TFA sostegno, ha suscitato molto interesse fra docenti precari e di ruolo. Come anticipato, sono le Università che organizzano i corsi e pubblicano il bando per l’a.a. 2018/19. Per i requisiti di accesso, abbiamo già pubblicato un articolo apposito. Quali Università hanno già pubblicato l’avviso Anche se il decreto è uscito da pochi giorni, alcune Università si sono già attivate e hanno pubblicato ...

Prova d'accesso TFA sostegno : Campania e Calabria le regioni con più posti : In data odierna, 21 febbraio 2019, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha firmato il decreto per la specializzazione sul sostegno. I posti totali disponibili per l’anno accademico 2018/2019 sono pari a 14.224. Sono state comunicate anche le date per le prove d'accesso a tali corsi di specializzazione. Nello specifico gli aspiranti docenti di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria sosterranno la Prova d'accesso giovedì 28 marzo, di ...

TFA sostegno : la ripartizione dei posti nelle università regione per regione : Il quarto ciclo TFA sostegno ha compiuto questo oggi un altro passaggio importante. Il Miur ha pubblicato il decreto con il quale si rende noto il contingente di posti disponibile per ogni ateneo e per ogni grado di istruzione. nelle more del decreto sono state fissate anche le date in cui si terranno i test preliminari. Gli interessati hanno a disposizione circa un mese di tempo per prepararsi alle prove. Le date In un altro nostro articolo ...

TFA sostegno : test di accesso 28 e 29 marzo : Il ministro Marco Bussetti ha firmato il decreto per l’anno accademico 2018/2019 per il TFA sostegno. Tale decreto individua i criteri di distribuzione alle Università dei 14.224 posti disponibili e le date dei test preliminari ai corsi: • 28 marzo: mattino Scuola dell’infanzia, pomeriggio Scuola primaria; • 29 marzo: mattino Secondaria di I grado, pomeriggio Scuola secondaria di II grado. Prova di accesso La prova d’accesso (test) sarà composta ...

Accesso dei neo laureati al TFA sostegno : Il TFA sostegno che sta per essere avviato catalizza l’attenzione dei tanti neolaureati che vogliono intraprendere la carriera di insegnante. Va detto subito però che ci vuole ancora diverso tempo affinché i singoli corsi vengono avviati. Innanzitutto occorre il bando in Gazzetta Ufficiale ufficiale, poi il decreto ministeriale che autorizza i corsi con le disponibilità delle singole università. Per adesso abbiamo a disposizione solo le ...

Specializzazione con TFA sostegno : come può essere utilizzata : Le procedure per il TFA sostegno, ovvero i corsi di Specializzazione, sono state avviate con il decreto Miur numero 92 dell’8 febbraio 2019. Si è in attesa dei bandi per tutti i gradi di scuola. come potrà essere sfruttato il titolo ottenuto? TFA sostegno: come lo sfruttano i precari come potrà essere sfruttato il titolo ottenuto col TFA sostegno dai precari? In diversi modi: Concorso: la Specializzazione su sotegno è titolo di accesso per ...

TFA sostegno : primi avvisi delle università : Il IV ciclo TFA sostegno attende solamente l’emanazione del Decreto di autorizzazione Ministeriale per essere pienamente operativo. All’interno verrà reso noto il numero dei posti messo a bando per singolo ateneo. Non appena sarà stato eseguito questo passaggio, le università che terranno i corsi di specializzazione provvederanno ad emanare i relativi decreti di attivazione. Per ognuna verrà indicato il costo del corso e la relativa ...

TFA sostegno : prova di accesso - graduatoria e ammissione al corso : La prova di accesso al TFA Sostegno 2019 è predisposta da ciascuna Università e si articola in 1 test preliminare, 1 o più prove scritte, ovvero pratiche e 1 prova orale. E’ volta a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e al correttouso della lingua, il possesso, da parte del candidato di competenze: didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; su empatia e intelligenza emotiva; su creatività e pensiero ...

Come accedere ai test del IV ciclo TFA Sostegno : Con la pubblicazione del decreto ministeriale che regola la partecipazione ai corsi di specializzazione del quarto del ciclo TFA Sostegno, l’attenzione dei docenti interessati si concentra sui costi e sui tempi di durata di detti corsi. Sulla base dell’esperienza maturata nel corso del ciclo precedente, siamo in grado di dire che saranno necessari dai 2500 ai 3500 euro per ciascun partecipante. Costi e tempi La durata media dei corsi ...

TFA sostegno - comunicato MSA : ‘Illegittimo lo sbarramento della prova preselettiva’ : Un comunicato stampa MSA sul TFA Sostegno. Finalmente, in data 8 febbraio 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto relativo al corso di specializzazione sul Sostegno. Eppure le disposizioni sulle prove d’accesso fanno già discutere. TFA Sostegno, comunicato MSA: ‘Illegittimo lo sbarramento della prova preselettiva’ Il tanto atteso decreto relativo al corso di specializzazione sul Sostegno, funzionale ...