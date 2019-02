Teresa Langella torna sui social | primo post dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne - Gianni Sperti e la dedica a Teresa Langella : "Un abbraccio era quello di cui avevi bisogno - ti voglio bene" : Venerdì scorso, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la scelta di Teresa Langella, una delle troniste protagoniste della prima parte di stagione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi.Come già sappiamo, il trono di Teresa non ha avuto l'"happy ending": il corteggiatore scelto dalla 27enne napoletana, Andrea Dal Corso, infatti, non si è presentato alla festa organizzata al castello, lasciando la tronista in ...

Rosa Perrotta è un fiume : i retroscena della scelta di Teresa Langella : Rosa Perrotta svela i retroscena non visti della scelta di Teresa Langella e il no di Andrea Dal Corso. L’intervista fiume: la furia dei parenti della tronista Rosa Perrotta e i retroscena del trono di Teresa Langella. La fidanzata di Pietro Tartaglione, presente durante la scelta serale di Uomini e Donne della tronista uscente, ha […] L'articolo Rosa Perrotta è un fiume: i retroscena della scelta di Teresa Langella proviene da ...

Uomini e Donne - la dolce dedica di Gianni Sperti alla Langella : 'Ti voglio bene Teresa' : Teresa Langella ha avuto il suo primo confronto con Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi nella registrazione di Uomini e Donne, effettuata ieri, 21 febbraio. Dopo il rifiuto avvenuto nella puntata speciale dello scorso venerdì, Andrea ha dato la sua versione dei fatti e ha confessato di non essersi sentito pronto per una relazione sentimentale. Inevitabili le accuse della tronista, che si è sentita presa in giro per tutti i quattro mesi del suo ...

U&D : duro scontro tra Teresa Langella - Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso : Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi sono tornati negli studi di Uomini e Donne perla registrazione di una puntata speciale dedicata ad un confronto post-scelta. Da subito gli animi in studio tra i tre protagonisti sono sembrati piuttosto animati. Maria De Filippi, dopo il no di Andrea nei confronti di Teresa, ha deciso di dare spazio per un’intera puntata ai tre ragazzi. La Langella, dopo aver concluso il suo perCorso sul trono ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Aspro Confronto tra Teresa Langella ed Andrea Dal Corso! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Teresa Langella ha un Confronto con Antonio Moriconi. Ad Andrea Dal Corso, rivolge parole sprezzanti! Ecco cosa si sono detti in studio! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Teresa Langella si confronta con Antonio Moriconi il quale la accusa di essere uguale ad Andrea! Presso gli studi Mediaset e precisamente in quelli di Uomini e Donne, si è registrato, per la felicità dei fans, il tanto ...

Teresa Langella - lo sfogo dopo il rifiuto di Andrea : 'Se hai recitato - sei un attore' : Teresa Langella rompe il silenzio dopo la messa in onda della puntata finale della scelta a Uomini e donne. Come ben saprete, infatti, l'ex tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso, il corteggiatore che ha avuto la meglio sul rivale Antonio. Peccato, però, che l'esito finale di questa scelta non sia stato per niente positivo e la ragazza ha dovuto fare i conti con un secco ''no'' da parte del corteggiatore. A ...

Uomini e Donne - Teresa Langella : "Andrea - se hai recitato sei un attore. Ma non voglio crederci" : Nelle ultime ore, è stata diffusa, in anteprima, la copertina dell'ultimo numero di 'Uomini e Donne Magazine' in cui l'ormai ex tronista, Teresa Langella, ha svelato, per la prima volta, cosa pensa davvero di Andrea Dal Corso, dopo il no ricevuto nel castello. Visibilmente delusa e amareggiata per il comportamento del ragazzo, la bella napoletana lascia spiragli di riconciliazione con toni distensivi per smontare, sul nascere, ogni ...

