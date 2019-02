Temptation Island Vip | Alessia Marcuzzi nuova conduttrice? L’indiscrezione

Alessia Marcuzzi dopo L’Isola approda a Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: Alessia Marcuzzi alla conduzione? Simona Ventura, un po’ a sorpresa, ha deciso di lasciare Mediaset, e quindi anche Temptation Island Vip, per andare a condurre la prossima edizione del talent The Voice in onda su Rai Due. Ma chi prenderà il suo posto alla conduzione del programma prodotto da Maria De Filippi? Non è dato ancora saperlo, ma poco fa il magazine Spy ha lanciato un rumor a tal proposito che se confermato ...

Belen nuova conduttrice di Temptation Island Vip e non solo : Belen news: quattro nuovi programmi nel 2019 Il 2019 sarà l’anno di Belen Rodriguez in tv. Secondo il settimanale Oggi, la showgirl argentina sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip. Dopo il successo della prima edizione Simona Ventura ha deciso di lasciare Mediaset per tornare in Rai. E così Maria De Filippi, che produce […] L'articolo Belen nuova conduttrice di Temptation Island Vip e non solo proviene da Gossip e Tv.

Valeria Bigella ha copiato Giulia De Lellis? L’ex Temptation Island risponde così : Valeria Bigella accusata di aver copiato Giulia De Lellis: cosa sta succedendo Oggi pomeriggio su Instagram Valeria Bigella ha presentato la sua nuova collezione di costumi da mare. Lei stessa ha posato per degli scatti con addosso le creazioni che portano il suo nome, ma un particolare ha catturato l’attenzione di alcuni utenti. Come lei, […] L'articolo Valeria Bigella ha copiato Giulia De Lellis? L’ex Temptation Island ...

Temptation Island : Francesco Chiofalo rivela di aver perso 13 kg dopo l'intervento : A seguito della delicata operazione chirurgica a cui si è visto costretto a sottoporsi presso l'ospedale San Camillo di Roma, per l'asportazione di un tumore al cervello, Francesco Chiofalo è stato tacciato di speculazione mediatica da parte di diversi internauti. Questi ultimi contestano all'ex-tentatore di Temptation Island Vip ed ex-fidanzato di Selvaggia Roma, di aver mentito ai suoi follower, sostenendo cioè di essere venuto a conoscenza ...

Nilufar e Giordano sono lasciati? Aria di crisi per la coppia di Temptation Island Vip : Cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano ? La coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne potrebbe attraversare un periodo difficile: tutti i segni che qualcosa, probabilmente, non procede nel modo ...

Desirèe Maldera - l'ex di Temptation Island si sposa : l'abito divide i fan : l'ex tentatrice di Temptation Island, diventata mamma da meno di un mese, ha sposato il suo compagno Valerio indossando un...

Temptation Island - Francesco scrive dall'ospedale dopo l'operazione : 'Ce l'ho fatta' : L'ex-tentatore di 'Temptation Island Vip' nonché uno dei personaggi storici di 'Temptation Island' in coppia con Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo, è tornato a sorpresa a parlare ai suoi followers online, a poche ore dall'intervento chirurgico subito in data 9 gennaio. Nello specifico, il personal-trainer capitolino ha fatto sapere che la sua operazione chirurgica che è avvenuta all'ospedale San Camillo di Roma si è conclusa nei migliori dei ...

Temptation Island - Chiofalo dopo l'intervento al cervello : 'Sto bene' : Prime notizie confortanti su Francesco Chiofalo arrivano direttamente dall'ospedale San Camillo di Roma, dove l'ex di Uomini e Donne è stato sottoposto nella giornata di ieri ad un delicato e complesso intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello. L'operazione è perfettamente riuscita fanno sapere i sanitari, e subito dopo aver ripreso conoscenza 'Lenticchio' ha voluto rassicurare i numerosissimi fan tramite una foto ...