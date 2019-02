Tegola Lazio | Marusic indagato dall' Uefa per razzismo

Infortunio Luis Alberto e Parolo - doppia Tegola per la Lazio : Infortunio Luis Alberto e Parolo – Si sta giocando l’andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League, in campo Lazio e Siviglia, ospiti in vantaggio e che stanno giocando una partita importante. doppia tegola per la Lazio con Inzaghi che ha dovuto fare i conti con un doppio Infortunio, fuori infatti Luis Alberto e Parolo al suo posto dentro Durmisi e Cataldi, sicuramente brutte notizie anche per i prossimi incontri. ...

Lazio - Tegola Milinkovic : lesione muscolare per il serbo : Roma, 10 febbraio 2019 " La Serie A in campo, la Lazio invece si allena per preparare l'attesa sfida di giovedì contro il Siviglia . I biancocelesti dopo aver riposato nella giornata di ieri, si sono ...