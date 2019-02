Tav congelata | scelta da brividi Uggè | ' L' export trascina l' Italia | vogliamo davvero

Tav congelata - fischi e proteste alla Camera : “È un voto di scambio con il caso Diciotti” : Che nessuno del governo ci voglia mettere la faccia su questo voto che rinvia la Tav sine die si vede dall’assenza di qualunque ministro in Aula tranne quello dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, non a caso grillino doc. ...

Tav congelata - approvata mozione Lega-M5s : opera da ridiscutere «integralmente» : È stata approvata la mozione di maggioranza, firmata dai capigruppo di M5S e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo Molinari, impegna il governo «a ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell'accordo Italia-Francia», si legge nel testo. «Di Maio salva Salvini dal processo e la Lega in cambio rinuncia a fare la Tav» commenta Matteo Renzi. «Tecnicamente è voto di scambio»...

Centinaio : "Chiederò a Conte perché la Tav è congelata" : Il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio questa mattina è stato ospite di Agorà su Raitre e ha parlato di alcuni degli argomenti più scottanti di questo periodo, ossia la Tav (oggi si discute la mozione Lega-M5S) e le proteste dei pastori sardi.Per quanto riguarda la Torino-Lione, su cui Lega e M5S proprio non riescono a trovare un accordo, il leghista Centinaio ha detto:"L'obiettivo è quello di riaprire in cantieri, se ...

Toninelli : 'Mai bloccato opere - unica congelata la Tav'. No alle trivelle : ANSA, - ROMA, 8 GEN - "Il sottoscritto, il M5s e il Governo tutto non ha mai bloccato alcuna opera. Un esempio è il Terzo Valico dei Giovi, un'opera che parte da Genova e che non è mai stata bloccata: ...