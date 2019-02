Tav | ancora scintille nonostante rinvio Salvini | va fatta Toninelli | non è fra priorità

Tav : Franceschi (Grafica Veneta) - 'ancora in discussione? Siamo al ridicolo' : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "Se non fossero stati fatti i fori imperiali Roma non avrebbe ancora il collegamento con l'aeroporto e noi Siamo ancora qui a mettere in discussione la Tav: tutto questo e' ridicolo". Così all'Adnkronos Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta entra nel merito del

Tav : sindaco Vicenza - 'non si può perdere ancora tempo' : Vicenza, 21 feb. (AdnKronos) - "Ribadisco con forza la posizione di Vicenza sulla Tav: va fatta. Il passaggio della linea ferroviaria ad Alta Velocità è fondamentale e strategico per lo sviluppo del territorio e di un’economia che non può prescinderne". Lo sottolinea all'Adnkronos il sindaco e presi

Slittano ancora i bandi per la Tav - l'Ue : 'Rischiate 300 milioni di contributi tagliati' : Slitta ancora la pubblicazione dei bandi di gara per la Torino-Lione. Il Consiglio di amministrazione di Telt , "alla luce della situazione e a seguito dei contatti con i governi", ha votato all'...

Protesta del latte - a Cagliari il Tavolo con Centinaio. Ma le posizioni di pastori e industriali sono ancora distanti : Politica Protesta del latte, i pastori sardi rigettano l'offerta di aumento di 10 cent del governo 'Vediamo cosa riesce a fare il governo, noi con Antonio Tajani ci siamo già mossi, abbiamo parlato ...

Per l'Ue la Tav "va fatta e in fretta". Conte si prende ancora "alcune settimane" : Scadenze fissate non ce ne sono, ma "più passa il tempo, e si accumulano ritardi, più i rischi aumentano". L'Unione Europea, per bocca della commissaria ai Trasporti Violeta Bulc, chiede "chiarimenti" alle autorità italiane sull'analisi costi-benefici che ha bocciato la Torino-Lione. Uno studio di 78 pagine difeso con le unghie dal professor Marco Ponti, pronto a sostenere la "neutralità" del suo gruppo di lavoro ...

Oggi è il 'Tav-day' - Salvini : "non ho ancora letto il dossier" : Questa mattina c'è stato un vertice a Palazzo Chigi per affrontare la spinosa questione del Venezuela. Alla riunione, oltre al Premier Conte, erano presenti Enzo Moavero Milanesi - che in mattinata riferirà alla Camera - e con lui Riccardo Fraccaro, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Assente, invece, Luigi Di Maio che ha delegato Fraccaro a partecipare a suo nome. Il leader dei 5 Stelle è rimasto nella sede del Mise e i motivi non sono ...

Tav - l’analisi costi benefici boccia l’opera. Salvini : “Non l’ho ancora letta” : l’analisi sui costi e benefici della Torino-Lione, approdata ieri sera a Palazzo Chigi, porta un verdetto impietoso: secondo la commissione di esperti guidata dal professor Marco Ponti, e composta da professori in passato apertamente scettici o contrari all’opera, la Tav sarebbe un enorme spreco di soldi pubblici con una sproporzione di costi di al...

Dossier Tav - Salvini : ancora non ho letto : 10.02 "Non ho ancora letto il Dossier". Così il vicepremier e ministro dell' Interno,Salvini, arrivando a Palazzo Chigi, risponde ai cronisti se avesse già letto l'analisi costi-benefici sulla Tav.

Salvini apre a Macron - ma lui lo snobba : “In Italia c’è un capo del governo - si chiama Conte”. Ancora tensioni su migranti e Tav : Il governo francese "snobba" Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, aveva manifestato la sua disponibilità a incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron, ma a stretto giro di posta, arriva una dichiarazione del portavoce del governo Macron che gela il vicepremier leghista: "C'e' anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, e' lui il capo del governo Italiano e Macron lo ha gia' incontrato molte volte". ...

Slittano ancora i nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2 - l’otTava stagione riparte da giugno? : I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2 andranno in onda in estate. Questo è quanto si apprende negli ultimi giorni, mentre i fan sono esasperati di fronte a una programmazione sempre più incerta. L'amato crime poliziesco targato CBS era tornato la scorsa estate con i primi episodi dell'ottava stagione, almeno fino a quando la rete ha deciso di interromperli bruscamente, lasciando il pubblico orfano di Steve, Danny e gli altri membri della ...

Tav - l’analisi costi-benefici ancora non c’è. Tra diverse anticipazioni balla un miliardo. Ministero : “Ricostruzioni grossolane” : Il saldo tra costi e benefici della Tav è negativo per sette miliardi, dicono Repubblica e La Stampa. E’ negativo per sei, ribatte oggi il Corriere. balla quasi un miliardo nelle indiscrezioni sul famoso dossier di 80 pagine consegnato ieri a Parigi e Bruxelles ma non alla Lega e al Parlamento. Numeri che già lasciano intravedere la guerra di cifre che esploderà appena diverrà pubblico, cosa che – ribadiscono stamattina al Ministero – ...

Tav - Di Maio : "Salvini stia tranquillo - anche io non ho ancora letto il dossier" : 'Il collega vicepremier stia tranquillo, anche io non ho ancora letto il dossier'. Luigi Di Maio commenta così il malumore di Matteo Salvini per non aver ricevuto l'analisi costi-benefici sull'alta ...

Tav - Eu a Italia : se ancora ritardi - possibile richiesta restituzione soldi : Sulla Tav scontro tra la Commissione Europea e il ministro dei trasporti Toninelli. 'Potremmo richiedere indietro i soldi non utilizzati e destinarli ad altri progetti europei' avvertono da Bruxelles. ...

Tav - Ue bacchetta ancora l’Italia. Toninelli sbotta : “Chissenefrega di andare a Lione” : Toninelli risponde all'Ue: "L'Analisi costi benefici sulla Tav è stata decisa da un Governo sovrano che vuole spendere al meglio i fondi pubblici. Ue stia tranquilla, tra pochi giorni avrà, come da accordi, tutta la documentazione". Europa minaccia di chiedere all'Italia i contributi già versati.Continua a leggere