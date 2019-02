Tav | Ance | Decisione è solo politica

Tav : Franceschi (Grafica Veneta) - 'ancora in discussione? Siamo al ridicolo' : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "Se non fossero stati fatti i fori imperiali Roma non avrebbe ancora il collegamento con l'aeroporto e noi Siamo ancora qui a mettere in discussione la Tav: tutto questo e' ridicolo". Così all'Adnkronos Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta entra nel merito del

Napoli-Zurigo 2-0 - Europa League 2019 : gli uomini di Ancelotti conquistano gli otTavi con le reti di Verdi e Ounas : Il Napoli supera lo Zurigo con il minimo sforzo e conquista gli ottavi di finale nell’Europa League 2018-2019 di calcio. Nella partita di ritorno dei sedicesimi la formazione guidata da Carlo Ancelotti si è imposta con il risultato di 2-0 al San Paolo dopo aver vinto l’andata per 3-1. Ottima prestazione dell’algerino Adam Ounas che ha sfruttato al meglio l’occasione concessa dal tecnico emiliano servendo l’assist ...

“Melina” Lega-M5s sulla Tav - dopo l’analisi costi arriva la mozione. Tria rassicura i francesi : “Si deve fare” : E' una mozione che non scioglie il dilemma "Tav-sì, Tav-no", quella firmata da Lega e M5s in vista del dibattito alla Camera. Un testo che da un lato impegna il governo a "ridiscutere integralmente" l'opera, ma "nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Insomma, un dispositivo che racconta bene lo sforzo di cercare un compromesso, il tentativo di tenere insieme sia le posizioni M5s - che reclamano lo stop dell'opera - e quelle della ...

Serie C - il giudice sportivo cancella il 20-0 di Cuneo-Pro Piacenza : quarta sconfitta a Tavolino - rossoneri esclusi dal campionato : Come non si fosse mai giocata: la partita della vergogna tra Cuneo e Pro Piacenza, giocata in 11 contro 7 ragazzini e finita 20-0, non è stata omologata dal giudice sportivo, che ha deciso per la sconfitta a tavolino. Ma questo non vuol dire che non sia mai successo. L’unica consolazione è che dovrebbe essere stata l’ultima farsa di questo campionato: gli emiliani, che di fatto non disputavano una partita regolare da quasi tre mesi, finalmente ...

Compleanno Valentino Rossi - tutte le FOTO della festa di Tavullia : Cremonini e le amiche di Francesca Sofia Novello tra gli invitati : Valentino Rossi compie 40 anni e festeggia a Tavullia insieme ad amici e parenti: tutte le FOTO della mega festa del pilota pesarese Una mega festa per i 40 anni di Valentino Rossi è andata in scena a Tavullia. Amici e parenti del pilota di MotoGp si sono precipitati nella location del party di Compleanno per festeggiare accanto al Dottore. Tra i tanti invitati, anche Francesca Sofia Novello, bella fidanzata del motociclista pesarese, le ...

Francesco Monte sorprende Giulia che si commuove : “Non me l’aspetTavo” : Giulia Salemi shockata per la sorpresa di Francesco Monte E’ stato un memorabile San Valentino quello di ieri per Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno atteso fino all’ultimo per passare insieme la festa degli innamorati e solo nelle ultime ore hanno mostrato ai loro innumerevoli fan cosa è accaduto tra di loro la scorsa notte. Il primo è stato Francesco Monte, che sulle sue Instagram ...

Tav Torino-Lione - per Travaglio gli italiani pagherebbero il doppio dei francesi : La questione della Tav Torino-Lione, dopo la pubblicazione della tanto attesa analisi costi-benefici che ha visto la luce nella giornata di ieri, 12 febbraio, è al centro dei dibattiti politici e non. Facilmente reperibile sul sito del ministero delle Infrastrutture - particolarmente corposa (ben 78 pagine più appendice e bibliografia) - e redatta dal professor Marco Ponti, la relazione annuncia a chiare lettere che i benefici sarebbero di gran ...

Jean Yes Le Drian : "L'ambasciatore francese tornerà presto a Roma. La Tav? L'Italia decida rapidamente" : Segnali di distensione tra Roma e Parigi. Ancora non c'è una data precisa, ma l'ambasciatore francese farà ritorno a Palazzo Farnese - sede storica dell'ambasciata di Francia - molto presto. Lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, al Corriere della Sera.La goccia che ha fatto traboccare il vaso dei già tesi rapporti tra i due Paesi è stato l'incontro di Luigi Di Maio con il gilet giallo ...

Roma - Di Francesco mastica amaro : “due gol di scarto ci sTavano tutti. Zaniolo? Serve equilibrio” : L’allenatore giallorosso ha parlato del match vinto contro il Porto, sottolineando come il gol dei portoghesi abbia un po’ rovinato la serata Il gol nel finale del Porto ha reso meno magica la notte di Champions League della Roma, permettendo ai portoghesi di accorciare il divario e mettersi in una condizione più favorevole in vista del ritorno degli ottavi di finale. Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse Una rete che ha un po’ ...

Tav - Molinari - Lega - : analisi non è il Vangelo - Comitato francese : dossier troppo di parte : Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale delle nostre regioni - sottolinea il governatore -. Ora il governo si assuma la ...

Tav - i francesi : analisi di parte - considera i benefici ambientali come un costo : La Francia non ci sta. L’analisi costi-benefici sulla Tav è «straordinariamente di parte»: è quanto afferma il Comité Transalpine Lyon-Turin, secondo cui “minimizzando i benefici ambientali colossali, Ponti iscrive nella colonna dei costi il mancato introito che rappresenterebbe per lo Stato italiano una diminuzione importante delle tasse sul carburante e dei pedaggi autostradali»...

Tav - Molinari (Lega) : la relazione non è il Vangelo |I francesi : analisi di parte | M5s : è un enorme spreco : Gli imprenditori piemontesi: "Numeri tirati con i dadi". Per il commissario Foietta si è passati dalla "farsa alla truffa". Il ministro Toninelli: "Come ciascuno adesso può vedere da sé, i numeri sono estremamente negativi".

Ancelotti : "MeriTavamo di vincere" : 'Non abbiamo vinto perché non abbiamo finalizzato nella maniera migliore: ci voleva più freddezza nella finalizzazione . Abbiamo fatto tutto bene al 99% tranne al momento di non concludere a rete. Non ...

Ancelotti : 'MeriTavamo di vincere' - : Carlo Ancelotti ha analizzato così lo 0-0 contro la Fiorentina. 'Ci è mancata la finalizzazione e questo aspetto ci ha costretto a questo tipo di risultato. Abbiamo avuto più difficoltà a costruire da ...