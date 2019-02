Suor Angela batte tutti | ‘umiliato’ Gerry Scotti È successo ieri in tv

Anticipazioni Che Dio ci aiuti del 21 febbraio : Suor Angela indaga su un infermiere : Continua la cavalcata vincente della fiction Che Dio ci aiuti 5, in onda tutti i giovedì sera su Rai 1. La serie televisiva con Elena Sofia Ricci anche ieri 14 febbraio ha conquistato ottimi ascolti, diventando il programma più visto della serata. Sono stati 5.135.000 gli spettatori davanti al televisore pari al 23% di share contro L’Ora Legale che su Canale 5 ha raccolto 3.165.000 persone pari al 14.1% di share. Il programma tornerà in onda il ...

Che Dio Ci Aiuti - spoiler 4^ puntata : Suor Angela alla ricerca di uno studente scomparso : Giovedì 31 gennaio viene trasmessa su Rai Uno alle ore 21:25 la quarta puntata della longeva serie televisiva 'Che Dio Ci Aiuti 5' che non mancherà di mettere lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Nel corso del terzo appuntamento il pubblico ha potuto conoscere Maria, appena arrivata in convento e nipote di Suor Costanza. Nel momento in cui è arrivata, la ragazza ha subito colpito l'attenzione dell'avvocato Nico Santopaolo decisamente ...

Che Dio ci aiuti 5 - il convento di Suor Angela a rischio : anticipazioni terza puntata 24 gennaio : Torna, ancora una volta in prima serata su Rai1, la suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci (che di recente ha raccontato di aver subito degli abusi da piccola) per il terzo appuntamento del 2019 con Che Dio ci aiuti 5, la quinta stagione della popolare fiction campione di ascolti. L’appuntamento è per le 21.25 di giovedì 24 gennaio, con due nuovi episodi della serie, che ci consentiranno di approfondire il rapporto tra Nico e Maria ...

Ascolti tv - “Che Dio ci aiuti” sbanca ancora : Suor Angela regna sulla tv italiana : Bissato il successo dell'esordio: il secondo appuntamento della serie di Rai Uno ha sfiorato i 6 milioni di telespettatori

Nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 5 - Suor Angela scopre che Teodora è in America : La fiction targata Lux Video con protagonista Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha superato le aspettative; la quinta stagione ha tenuto incollati al piccolo schermo 6,1 milioni di telespettatori con uno share quasi pari al 27%. Che Dio ci aiuti 5 si conferma, con grandissimo successo, una fiction leader dei corridoi di Viale Mazzini. Quando andrà in onda la terza puntata La terza puntata della quinta stagione andrà in onda giovedì 24 gennaio 2019 ...

Che Dio ci aiuti 5 - prima puntata 10 gennaio : anticipazioni sul ritorno di Suor Angela : Su Rai1, in prima serata giovedì 10 gennaio a cominciare dalle 21.25, va in onda la prima puntata della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci (che di recente ha raccontato di aver subito degli abusi da piccola) nei panni di suor Angela, la protagonista delle storie raccontate nel serial. Di cui peraltro proprio l’interprete ha svelato che vivrà una crisi profonda, che la costringerà ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - appuntamento del 17 gennaio : Suor Angela indaga sulla novizia : Giovedì 10 gennaio è stata trasmessa su Rai Uno la prima puntata di 'Che Dio Ci Aiuti 5' che ha ottenuto un grande successo per quanto riguarda gli ascolti e non ci sono "avversari" capaci di stare al passo di questo prodotto televisivo e in grado di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Ci sono state novità che hanno visto i fan dividersi tra situazione positive e negative: in particolare ha destato delle perplessità il modo in cui ...

'Suor Angela' torna su Rai1 con una nuova stagione - senza Lino Guanciale : Ieri, giovedì 10 gennaio, è andata in onda la nuova stagione di una delle serie televisive più amate dagli italiani: Che Dio Ci Aiuti, con una divertentissima Elena Sofia Ricci nelle vesti di suor Angela. Diversi sono stati i cambiamenti avvenuti all'interno del convento i quali, probabilmente, hanno lasciato i telespettatori un po' perplessi riguardo l'attesissima messa in onda della nuova stagione della serie tv. Di certo non sono mancati i ...

Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela supera i 6 milioni : Viale Mazzini sbanca l’Auditel di giovedì 10 gennaio 2019. L’esordio della quinta stagione di Che Dio ci aiuti fa il

Che Dio ci aiuti - 2° appuntamento : Suor Angela scopre che Ginevra sta con un uomo sposato : L'attesa fiction 'Che Dio ci aiuti' è dunque ritornata con la prima puntata della sua quinta stagione. Tanta carne al fuoco: nuove amicizie, nuovi amori e nuovi casi da scoprire. Tra i tanti temi a carattere generale, anche alcuni che affliggono la società ai giorni nostri: femminicidio e abbandono dei minori. La fiction è composta da 10 episodi che narreranno le vicende del convento più amato d'Italia. Di seguito le anticipazioni del secondo ...

Che Dio Ci Aiuti 5 - dalla crisi di Suor Angela l'occasione per un nuovo slancio : Suor Angela (Elena Sofia Ricci) in crisi: è questa una delle trame portanti di Che Dio Ci Aiuti 5, in onda da oggi, 10 gennaio 2019, alle 21:25 su Raiuno. La protagonista dovrà affrontare dubbi ed incertezze, ma non mancherà di aiutare i giovani che popolano il Convento degli Angelo Custodi, sempre più caotico. Che Dio Ci Aiuti 5, Elena Sofia Ricci a Blogo (Video) prosegui la letturaChe Dio Ci ...

Che Dio ci aiuti 5 : tra «Fake News» e «Blue Whale» tornano su Rai1 le avventure di Suor Angela : Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 5 A distanza di due anni esatti il “Convento degli Angeli” rispalanca le sue porte al pubblico televisivo. Con 20 nuovi episodi in onda per 10 serate, tornano domani su Rai1 le vicende di Che Dio ci aiuti. Nel quinto capitolo della serie, diretto da Francesco Vicario, il pubblico ritroverà naturalmente Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, religiosa sui generis e donna piena di difetti, ma sopratutto ...

Elena Sofia Ricci : "La mia Suor Angela? È molto progressista" : Intervenuta alla trasmissione Radio Uno, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Elena Sofia Ricci ha parlato di fiction, attualità e politica. Celebre per il ruolo in 'Che Dio ci Aiuti', fiction ...