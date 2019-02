Summit Pedofilia Vaticano | seconda giornata dei lavori alla presenza del Papa

Pedofilia : Summit in Vaticano - il dolore dei vescovi. 'Spesso ciechi' : Seconda giornata del summit sula Pedofilia in Vaticano con la testomonianza delle vittime degli abusi. Il cardinale arcivescovo di Chicago, Blase J. Cupich, nella sua relazione ha sottolineato come " ...

Vaticano - si apre il Summit su pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa : Papa Francesco ha aperto il vertice su pedofilia e abusi sessuali nella Chiesa, che andrà avanti in Vaticano fino a domenica e che coinvolge 190 pastori da tutto il mondo. Bergoglio ha ricordato ai ...

Pedofilia - testimonianze choc al Summit : «Abusata per 13 anni - il prete mi fece anche abortire» : Città del Vaticano - Al summit sugli abusi sono state proiettate alcune testimonianze di vittime. Una di queste riguarda una giovane donna, la cui identità è stata protetta. Le...

Summit Pedofilia in Vaticano - le storie delle vittime di abusi raccontate in un video : ... per favore, di collaborare con la giustizia, che abbiate una cura particolare nei riguardi delle vittime, che quello che il Papa sta facendo in Cile, si ripeta come modello in altri Paesi del mondo».

Vaticano - cominciato il Summit sulla pedofilia : emergono le prime testimonianze : Si è aperto stamane il summit contro la pedofilia nella Chiesa, presieduto dallo stesso Papa Francesco, che nello scorse settimane ha annunciato come questo vertice fosse molto importante per poter estirpare questo male dalle istituzioni ecclesiastiche. Il summit, atteso da molto tempo, andrà avanti per diversi giorni, precisamente fino al 24 febbraio. Questa mattina, dopo la preghiera iniziale di rito, sono state proiettate cinque ...

Pedofilia - racconto choc al Summit vaticano : “Abusata da prete per 13 anni - ho abortito 3 volte” : Il drammatico racconto di una donna africana al summit sulla Pedofilia nella chiesa in corso in vaticano. "Dall’età di 15 anni ho avuto relazioni sessuali con un prete e il sacerdote mi ha fatto abortire molto semplicemente perché egli non voleva usare profilattici o metodi contraccettivi, se non lo facevo mi picchiava"Continua a leggere

Al Summit sulla pedofilia - Papa Francesco dice 'ascoltiamo il grido di dolore dei piccoli' : Oggi, in Vaticano , ha preso il via il summit sulla pedofilia, un incontro il cui obiettivo è ' la Protezione dei Minori nella Chiesa ' : l'incontro durerà fino a domenica, e vi partecipano 190 ...

Pedofilia - al via Summit in Vaticano. Il Papa : 'Concretezza non scontate condanne'' : Sono iniziati in Vaticano i lavori dell'Incontro su "La Protezione dei Minori nella Chiesa", che hanno luogo presso l'Aula nuova del Sinodo da oggi al 24 febbraio, presieduti da Papa Francesco. Il ...

Papa Francesco apre il Summit sulla pedofilia in Vaticano : «Ora misure concrete» : Città del Vaticano - Quattro giorni di introspezione per trovare il modo di combattere la pedofilia tra il clero. Papa Francesco ha aperto il summit sugli abusi nella sala nuova del sinodo...

Pedofilia - Summit di 4 giorni in Vaticano. Papa Francesco : “Non semplici e scontate condanne - servono misure concrete” : “Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Ci vuole concretezza”. Lo ha affermato Papa Francesco aprendo, in Vaticano, l’inedito summit sulla Pedofilia al quale partecipano i presidenti delle Conferenze episcopali di tutto il mondo. Tre giorni e mezzo fitti di programma con ben nove relazioni, una celebrazione penitenziale e una messa conclusiva. “Dinanzi ...