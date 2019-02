Studenti in piazza | la protesta contro la nuova maturità FOTO

Scuola : Studenti Medi - anche in Veneto in piazza contro la nuova maturità : Padova, 22 feb. (AdnKronos) - "Oggi, in tutta Italia gli Studenti stanno riempiendo le piazze portando al culmine l'onda di mobilitazioni contro la nuova maturità che ha agitato l'intero mese di febbraio: qui in Veneto, dopo il corteo di Padova che abbiamo organizzato l'8 febbraio, siamo al fianco o

Studenti in piazza a Roma - parte la protesta contro la nuova maturità : Sta partendo in questi minuti la manifestazione degli Studenti, riuniti a Piramide a Roma. Quello della Capitale è uno dei 30 cortei organizzati oggi dalle sigle studentesche in altrettante città. Si ...

Scuola : Studenti in piazza a Cagliari : Cagliari, 22 FEB - In piazza contro il nuovo esame di maturità e di nuovo a sostegno dei pastori. Centinaia di studenti si sono ritrovati in piazza Repubblica a Cagliari per sfilare nelle strade della ...

‘Contro tagli e nuova maturità bocciamo governo’ : Studenti in piazza : Roma – “Contro i tagli e la nuova maturita’ bocciamo il governo”. È una sentenza senza appello quella degli studenti che questa mattina si sono radunati in 30 piazze d’Italia per ribadire Il proprio ‘no’ alle politiche del governo sulla scuola. A Roma la protesta e’ partita da piazzale Ostiense, per il consueto corteo in direzione Miur, dove terminera’ con un breve presidio. Gli studenti ...

Scuola - in tutta Italia Studenti in piazza contro la nuova maturità : "Non siamo cavie", oltre 40 le manifestazioni da Trento a Palermo. Al centro della protesta anche il no all'autonomia differenziata e i tagli ai fondi per l'istruzione

Scuola - Studenti in piazza contro nuova maturità e autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Studenti in piazza contro la nuova maturità e l'autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli Studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Scuola - perché gli Studenti oggi scendono in piazza : Manifestazioni in varie città italiane: gli studenti protestano contro il nuovo esame di maturità e il progetto del governo...

Scuola - Studenti in piazza contro nuova maturità e autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Sciopero Studenti : anche a Reggio Calabria domani in piazza contro l'esame di maturità : Nella giornata di domani, sia a Reggio Calabria che in almeno altre 50 città italiane è previsto uno Sciopero nazionale degli studenti che manifesteranno contro i nuovi sistemi riguardanti l’esame di maturità e le sue nuove modalità di svolgimento. Reggio Calabria, studenti pronti a scendere in piazza Il 22 febbraio gli studenti dei licei di Reggio Calabria scenderanno in piazza per manifestare contro la nuova riforma riguardante gli esami di ...

Clima : Studenti in piazza a Trento contro i cambiamenti : “Quella del Clima è una crisi che comprende ogni singolo aspetto della nostra vita: le nostre abitudini alimentari, come ci spostiamo, cosa compriamo e cosa buttiamo”. Lo afferma il Coordinamento degli studenti medi Trento-Rovereto, che oggi pomeriggio ha organizzato un presidio in piazza Pasi a Trento contro i cambiamenti Climatici. “Tutto è nato – spiegano gli studenti, come in molte altre città italiane – ...

Berna : un centinaio di Studenti in piazza per il clima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sardegna - Studenti in piazza : “Siamo con i pastori in lotta”. Dai municipi alla Scozia : lenzuola bianche stese per solidarietà : “studenti complici e solidali con i pastori in lotta” e “pastores no t’arrendas”. Sono due degli striscioni che questa mattina hanno accompagnato il corteo degli studenti di Cagliari. Migliaia i ragazzi del capoluogo della Sardegna e dell’hinterland che sono scesi in piazza per sostenere la lotta degli allevatori sardi che da giorni stanno protestando contro il prezzo del latte pagato dagli industriali, sceso ...

In piazza migliaia di Studenti per i pastori sardi : studenti e pastori uniti nella lotta. Sono passati 50 anni ma lo slogan del '68 che vedeva studenti e operai in piazza sembra più attuale che mai nella Sardegna di questi giorni. Attraversata da una ...