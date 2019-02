Studenti contro la nuova maturità | dalla Sicilia al Trentino | “Governo bocciato”

Milano - corteo contro il governo : gli Studenti cantano 'Bella Ciao' : studenti in piazza a Milano, come in una cinquantina di altre città italiane, per protestare contro le politiche del governo in materia di istruzione. 'Finché non sarò spento, contro il vostro ...

Studenti in piazza : la protesta contro la nuova maturità. FOTO : Studenti in piazza: la protesta contro la nuova maturità. FOTO Da Roma a Napoli, da Torino a Genova: la scuola gli Studenti delle superiori sfilano contro il governo e contestano la riforma dell'esame, che dal prossimo giugno esordirà in una nuova formula. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Studenti contro tagli e nuova maturità : 12.50 "contro i tagli e la nuova maturità bocciamo il governo".Così gli Studenti che si sono radunati in 30 piazze d'Italia per ribadire il proprio 'no' alle politiche del governo sulla scuola. A Roma corteo corteo verso il Miur, terminato con un presidio.Gli Studenti puntano il dito contro la nuova maturità targata Marco Bussetti."Questa riforma-ha detto la coordinatrice dell' Unione degli Studenti- non è stata condivisa con noi. Sarà una ...

‘Contro tagli e nuova maturità bocciamo governo’ : Studenti in piazza : Roma – “Contro i tagli e la nuova maturita’ bocciamo il governo”. È una sentenza senza appello quella degli studenti che questa mattina si sono radunati in 30 piazze d’Italia per ribadire Il proprio ‘no’ alle politiche del governo sulla scuola. A Roma la protesta e’ partita da piazzale Ostiense, per il consueto corteo in direzione Miur, dove terminera’ con un breve presidio. Gli studenti ...

Scuola - in tutta Italia Studenti in piazza contro la nuova maturità : "Non siamo cavie", oltre 40 le manifestazioni da Trento a Palermo. Al centro della protesta anche il no all'autonomia differenziata e i tagli ai fondi per l'istruzione

Scuola - Studenti in piazza contro nuova maturità e autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

