Stretta dell' AgCom sui media che diffondono intolleranza e razzismo | 250 000 € di multa

Video a luci rosse online - Martina Dell'Ombra coStretta ad intervenire : 'Non sono io' : ... 'Io mi occupo di oscenità, ma di quella vera: la politica'. Leggi NewNotizie.it, anche su Google News Segui NewNotizie.it su Instagram

Repubblica Ceca vara Stretta fiscale ai danni della Chiesa cattolica : In base alle ultime rilevazioni effettuate dagli istituti di ricerca cechi, la nazione est-europea sarebbe il ' terzo Paese più ateo al mondo'. Recenti indagini demoscopiche attestano infatti che la ...

A 11 anni coStretta a vivere in mezzo ai rifiuti - ma lei diventa la prima della classe : A soli 11 anni era costretta a vivere in condizioni disperate, in mezzo alla sporcizia e ai rifiuti. In una casa senza luce e senz'acqua. Colpa di un padre fuggito di casa anni prima e di una...

Ilona Staller - l'incubo dell'ex deputata coStretta a scappare : 'La possono arrestare' : ...immediatamente una richiesta per la revoca dell'ordine d'arresto e evidenzierò i motivi anche al presidente Donald Trump perché è un fatto internazionale legalmente chiuso e l'attenzione politica ...

Niente cittadinanza senza Stretta di mano - la svolta anti-Islam della Danimarca : Niente cittadinanza senza stretta di mano. Fa discutere la nuova legge entrata in vigore all'inizio di gennaio in Danimarca che impone a chi vuole diventare cittadino danese di stringere la mano al ...

Migranti - giravolta della Germania buonista : vara una Stretta sugli ingressi : Ricordate la Merkel delle porte aperte e il suo accorato appello in favore del Global Compact? "I Migranti portano prosperità", disse la Cancelliera di fronte ai delagati Onu a Marrakech. Discorso molto applaudito. Peccato che alle belle parole seguano fatti che vanno in un'altra direzione, se non opposta quantomeno discordante.La Germania si appresta ad ampliare la sua lista di "stati di origine sicuri" con l'ingresso di Algeria, Georgia, ...

La Stretta dell'Austria : vietato mangiare in metro e indossare il velo negli asili : Un anno dopo il divieto di indossare il burqa, il governo del cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha dato il via ad una nuova stretta contro il velo islamico . Da ottobre, infatti, il divieto di ...

La Stretta della Bce sugli Npl. Salvini : 'Attacco alle banche' : È difficile dire se sia più colpa dell''Attacco' e delle 'prevaricazioni della Bce', per dirla con le parole di accusa del vicepremier Matteo Salvini, o più colpa delle prime incerte, e francamente ...

Stretta della Cina sull'app Tik Tok : L'app di proprietà di Bytedance ha più di 500 milioni di utenti in tutto il mondo ed è un successo negli Stati Uniti. In Cina ha circa 150 milioni di utenti attivi ogni giorno. Dopo una serie di ...

Racket della sosta - a Salerno arriva la Stretta col decreto Salvini : 132 di conversione in legge del decreto sicurezza, al centro in queste ore di un'aspra polemica politica tra ministro dell'Interno e primi cittadini. Ma se si litiga sull'immigrazione, sembra ...

Banca Carige nella "Stretta" della Bce : 12.00 Il CdA della Carige è decaduto dopo le dimissioni di 4 consiglieri. La Bce ha posto in amministrazione straordinaria la Banca Carige. Ora i commissari sono Innocenzi, Modiano e Lener. Nominato un comitato di sorveglianza composto da Brancadoro, Guaccero e Zanotti.Garantita l'operatività,"senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti". Gli amministratori hanno il compito di salvaguardare la stabilità della Banca informando la ...

Soffrono le Borse - Carige nella Stretta della Bce : Dopo una prima forte fiammata di vendite, i mercati azionari del Vecchio continente provano a contenere le perdite : Parigi cede due punti percentuali con l'indice Cac 40, Milano l'1,5%, Londra l'1,3% ...

Partenza difficile per le Borse - Carige nella Stretta della Bce : Partenza d'anno molto difficile per i mercati azionari europei: con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche sui timori per la crescita cinese e mondiale, Parigi dopo i primi scambi cede ...

Sicurezza - vertice a Firenze - Stretta di mano Salvini-Nardella. Tensione al corteo : All'esterno della sede della Prefettura di Firenze, in Piazza Duomo, si è svolta una manifestazione che vede un gruppo di ragazzi appartenenti a collettivi studenteschi che protestano per la presenza ...