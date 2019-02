Storie di Matteo Marani | 1945 | CHECKPOINT TRIESTE Stasera alle 23 15 su Sky Sport Serie A

Stasera su Sky Sport - Storie di Matteo Marani - 1945 - Checkpoint Trieste : Sky Sport presenta, per il ciclo “Storie di Matteo Marani”, “1945, Checkpoint Trieste”, nuova produzione originale di Sky Sport. Lo speciale, firmato da Matteo Marani, andrà in onda venerdi 22 Febbraio alle 23.15 su Sky Sport Serie A. Nella primavera del 1945 la Seconda guerra mondiale giungeva al termine. Una serie di questioni rimanevano però in attesa di risposte, come la definizione delle frontiere ...