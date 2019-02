Star da Razzie o da Oscar? Gli insospettabili che hanno vinto entrambi

vanityfair

Ben AffleckPrinceDa novant'anni (il primofu assegnato il 16 maggio 1929), gli Academy Awards celebrano l'eccellenza del cinema. La 91esima edizione è attesa per domenica 24 febbraio, e, come da tradizione, alla vigilia della notte più magica di Hollywood verranno annunciati anche i famigerati «lamponi d'oro»: le dissacranti statuette che designano il peggio dell'industria su celluloide.I Golden Raspberry Awards, detti «amichevolmente» anche, esistono dal 1980 come «premio di consolazione» per quegli attori e registi snobbati dall'Academy «da qui all'eternità» (vedi Arnold Schwarzenegger, Adam Sandler e Michael Bay). ...