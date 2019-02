SPY FINANZA Usa e Cina pronte a far festa sulle spoglie dell' Europa

SPY FINANZA/ Dall'oro una sentenza chiara per i mercati : Martedì sui mercati si è assistito a qualcosa di piuttosto insolito: il contemporaneo rialzo dell'oro e degli indici azionari

SPY FINANZA/ Dalla Cina un allarme rosso per i mercati : Occorre guarda alla Cina per capire bene cosa sta accadendo sui mercati: è stato lanciato un allarme rosso che non si può ignorare

SPY FINANZA : La nuova crisi è pronta - manca solo l'untore da accusare : Come sapete, tendo a non dare troppa importanza agli allarmi mainstream. Non per snobismo, ma per esperienza. Spy Finanza la nuova crisi.

SPY FINANZA/ L'attacco a Conte che fa comodo a Usa e Cina : Non bisogna affatto sottovalutare L'attacco di Guy Verhofstadt ad Antonio Conte andato in scena martedì al Parlamento europeo

SPY FINANZA/ I dati truccati per arrivare al Qe globale e perenne : La mancanza di liquidità ha creato una situazione che ha richiesto di fare di tutto per portare le Banche centrali a un brusca retromarcia

SPY FINANZA/ Gli attacchi di Ue e Fmi all'Italia per mettere in moto Draghi : Fmi e Commissione europea hanno messo l'Italia nel mirino. Ma fa tutto parte di un copione per richiamare in campo il Qe di Draghi

SPY FINANZA/ Iran - Nato - Deutsche Bank : la Germania sta scherzando col fuoco : L'Europa sembra muoversi in ordine sparso e la Germania sta prendendo decisioni che appaiono come provocazioni verso gli Stati Uniti

SPY FINANZA/ La vittoria di Trump dietro il compromesso sullo shutdown : Donald Trump sembrerebbe uscito sconfitto dal braccio di ferro con i Democratici sullo shutdown. In realtà non è affatto così

SPY FINANZA/ La terza guerra mondiale a pezzi degli Usa : Mentre sale lo scontro tra Pentagono e John Bolton, il conflitto in Siria potrebbe riaccendersi, mentre gli Usa guardano anche al Sud America

SPY FINANZA/ Qualcuno vuole l'Italia epicentro della crisi : Qualcuno vuole l'Italia epicentro della crisi, dentro e fuori l'Europa. Solo Matteo Salvini può evitare il peggio staccando la spina al Governo

SPY FINANZA/ Il test del marshmallow spiega cosa accade sui mercati : Per capire cosa accade sui mercati e cosa rischiano i piccoli investitori può essere utile fare ricorso al cosiddetto marshmallow test

SPY FINANZA/ Gilet gialli - Brexit e Italia : le verità da non tenere nascoste : Segnali importanti, da non sottovalutare, anche se se ne parla poco, sono quelli che arrivano da Francia, Gran Bretagna e Italia

SPY FINANZA/ Banche centrali di nuovo in azione - ma nessuno lo dice - : Siamo ben oltre l'aspettative di nuovo intervento delle Banche centrali: stanno già intervenendo. E pesantemente. Eccone gli indizi

SPY FINANZA/ Brexit - il fantasma dei gilet gialli sul voto di Londra : Oggi il Parlamento di Londra voterà sull'accordo relativo alla Brexit. Una scelta su cui grava la presenza di un fantasma