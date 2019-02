Spread | per la «cassandra» Capital Economics salirà di 100 punti

Borse in recupero - denaro sulle banche. Spread giù a 280 : LA SETTIMANA FINANZIARIA 11 febbraio 2019 Borse: in agenda l'economia Usa e il voto sul «piano May» Borsa di Milano la migliore Tutti gli indici azionari principali salgono di almeno un punto ...

Borse in recupero - a Piazza Affari denaro su banche. Spread in area 290 : LA SETTIMANA FINANZIARIA 11 febbraio 2019 Borse: in agenda l'economia Usa e il voto sul «piano May» Tutti gli indici azionari principali salgono di oltre mezzo punto percentuale e lo stesso fa Piazza ...

L’industria frena ancora : -5 - 5 per cento Lo Spread vola oltre 290 | Il rendimento : I mercati preoccupati per i segnali negativi dell’Italia sul fronte della crescita, dopo le stime sul Pil di Bruxelles, l’allarme lanciato dall’Fmi e il deludente dato sulla produzione industriale

"Stai zitto per la miseria". La reazione di Tria tradisce il nervosismo per il crollo del Pil. Lo Spread riparte e Piazza Affari cade : Aula della Camera, pochi minuti dopo le 12. "Ma stai zitto per la miseria", sbotta Giovanni Tria. Il ministro dell'Economia, chiamato a riferire sul crollo del Pil, ce l'ha con Renato Brunetta che l'ha interrotto più volte. È una scena emblematica della tensione che corre sotto pelle nel governo dopo che le stime fornite dalla Commissione europea (la crescita nel 2019 è stata ridotta a un misero +0,2%), hanno inferto un ...

Tornano i timori per la crescita - Piazza Affari -2 - 6% con balzo Spread : Nel breve rapporto previsionale della Commissione, si afferma che l'economia italiana ha cominciato a indebolirsi all'inizio del 2018 in un contesto di rallentamento dell'area dell'euro ed è poi ...

Borsa - Piazza Affari chiude in negativo a -2 - 6% : lo Spread supera i 280 punti : Chiusura ai minimi intraday per il listino di Piazza Affari , Ftse Mib -2,59%, , fiaccato dalla revisione al ribasso delle stime di crescita da parte delle autorità europee , -1% allo 0,2%, , dalle ...

Lo Spread è tornato a salire peri timori di recessione. È a 272 punti base : Dopo una chiusura in rialzo a 269 punti, lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre ancora in rialzo a 272 punti. I mercati reagiscono con preoccupazione ai segnali negativi dell'Italia sul fronte della ...

Spread Btp Bund : perchè conviene prepararsi ad un nuovo aumento : Se i segnali che arrivano dall'Eurozona, contro la quale l'Italia si è imbarcata in una guerra, non sono positivi, quelli che giungono dal mondo non sono da meno. A novembre 2018, infatti, il ...

Conte sfida la recessione e rassicura : 'Ci sono le premesse per un 2019 bellissimo'. Ma lo Spread torna a salire - borsa in calo : Il presidente del Consiglio parla di una ripresa credibile. 'Non c'è motivo per perdere la fiducia'. Anche il ministro dell'economia Tria esprime parole rassicuranti: 'Escludo una manovra correttiva'

Europa contiene danni con super Wall Street - Piazza Affari chiude a -0 - 78% con risalita Spread : LE PROSPETTIVE 01 febbraio 2019 Eurolandia, perché i rischi di recessione sono molto bassi tranne che in Italia Europa cauta dopo i dati deludenti sull'economia dell'Eurozona Le Borse europee sono ...

Perché se Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa è grazie allo Spread : Si scrive 'spread', si legge 'spred' e quando sale provoca grande stress, soprattutto ai banchieri. Ma quando scende fa meno notizia, anche se gli effetti positivi del calo sono immediati, almeno in ...

Borsa - Apple perde il 10% : ecco perché. Wall Street giù. Milano - Spread vola a 275 : Choc in Borsa dopo le prospettive di crescita al ribasso comunicate da Cupertino. Gli analisti tagliano il 'prezzo obiettivo'. A Piazza Affari il differenziale risale ai livelli del 18 dicembre scorso