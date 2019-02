caffeinamagazine

: ‘Spazio Campania’, a Milano una vetrina permanente delle eccellenze regionali - italianaradio1 : ‘Spazio Campania’, a Milano una vetrina permanente delle eccellenze regionali - Noovyis : Un nuovo post (‘Spazio Campania’, a Milano una vetrina permanente delle eccellenze regionali) è stato pubblicato su… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Inaugurato a, ‘Spazio Campania’. In Piazza Fontana, negli ex locali della Banca Nazionale dell’Agricoltura i produttori campani potranno presentare le loro maestrie in vista degli eventi nazionali e internazionali. All’apertura sono intervenuti il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e le istituzioni lombarde a partire dal Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco diGiuseppe Sala. Ospiti di eccezione il salentino Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e tra gli stakeholders in rappresentanza della moda lo stilista Santo Versace, il regista Mario Martone e la gallerista Lia Rumma. (continua dopo la foto)è l’unica realtà dinamica, internazionale, vera d’Italia e la mia regione ha un gemellaggio antico con la Lombardia” – ha dichiarato il ...