Space Jam 2 | ecco la data di uscita al cinema del film con LeBron James!

Space Jam 2 - l’attesa è finalmente finita : scelta la data di uscita dell’atteso film con LeBron James : Secondo le indiscrezioni che filtrano, il film dovrebbe uscire nel 2021 e avrà come protagonista LeBron James insieme a Lola e Bugs Bunny Nel 1996 l’uscita del primo Space Jam, a distanza di tanti anni ecco che il sequel ha una sua data di uscita. A prendere il posto di Michael Jordan, grande protagonista del primo film, sarà niente meno che LeBron James, chiamato a portare anche lui al successo il gruppo di Looney Tunes capitanato ...

Space Jam 2 - esce nel 2021 il sequel dell’attesissimo film cult anni ’90 : al fianco dei Looney Tuns ci sarà LeBron James : Ora è ufficiale: Space Jam 2, l’attesissimo sequel del film cult anni Novanta con protagonista il cestista Michael Jordan, sarà nelle sale il 16 luglio 2021. L’annuncio è arrivato dalla casa di produzione della pellicola, la SpringHill Etertainment. Stavolta al fianco dei Looney Tuns ci sarà la star del basket LeBron James, a cui si deve anche l’iniziativa (la casa di produzione è sua). Le riprese inizieranno in estate e poi ...

Basket - LeBron James sarà il protagonista di Space Jam 2! Data di uscita nel luglio 2021 : Adesso è ufficiale! Uscirà il 16 luglio 2021 nei cinema Space Jam 2, seguito dell’iconico film con Michael Jordan e Bugs Bunny divenuto ormai un classico e un autentico oggetto di culto per appassionati del Basket e non solo. Come già noto da diverso tempo, sarà LeBron James a ricoprire il ruolo di protagonista in questa nuova attesissima pellicola. Le riprese dovrebbero cominciare nella prossima estate a Los Angeles, ma sul resto del cast ...

“Space Jam 2” - ufficiale la data di uscita del film con LeBron James : Space Jam 2 data uscita – Adesso c’è anche una data ufficiale. Dopo le notizie dei mesi scorsi e la conferma della presenza di LeBron James come protagonista – chiamato a vestire i panni di Michael Jordan al fianco dei personaggi animati della Warner Bros – è stato infatti annunciato che il film “Space Jam […] L'articolo “Space Jam 2”, ufficiale la data di uscita del film con LeBron James è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Space Jam 2 - ci siamo : il film con LeBron James al cinema nel luglio 2021 : ... negli USA la pellicola con Michael Jordan incassò oltre 90 milioni di dollari, a cui si aggiunsero guadagni da record in giro per il mondo. Per LeBron non sarà un esordio assoluto davanti a una ...

Space Jam 2 confermato da LeBron James. In estate le riprese del film : Space Jam 2 arriverà nei nostri cinema, ormai è sicuro. La notizia, che già lo scorso gennaio aveva cominciato a farsi strada sul web, aveva destato l’attenzione dei fan della pellicola del 1996, ma era rimasto un pettegolezzo non confermato. A dare un indizio sostanziale sulla possibilità di vedere il ritorno di Space Jam è stato LeBron James, che ha asserito l’inizio delle riprese della pellicola durante la prossima estate. L’importanza ...

Le riprese di Space Jam 2 inizieranno in estate : la conferma arriva da LeBron James! : Novità in merito a Space Jam 2: le riprese dell’attesissimo film che mixa basket e Looney Toons inizieranno in estate Nei mesi scorsi i fan del basket NBA e del film Space Jam erano andati in fibrillazione per la notizia della produzione del tanto atteso sequel del film. Dopo le conferme ufficiali i rumor in merito alla nuova pellicola erano andati scemando. A margine dell’All-Star Game, LeBron James, attore protagonista del ...