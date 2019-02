Sky Sport Serie A 25a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 27a giornata Premier e 23a Bundesliga : Calcio Estero SKY Sport Premier LEAGUE Big-match domenica a Old Trafford: MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL ore 15.05, Sky Sport Football e Sky Sport Uno Bundesliga 5 partite in diretta della sesta giornata di ritorno Tra Premier League e Bundesliga saranno 13 gli incontri di Calcio Estero...

Storie di Matteo Marani : 1945 - CHECKPOINT TRIESTE. Stasera alle 23.15 su Sky Sport Serie A : Non solo due partiti di fronte, ma anche due visioni del mondo. L'occidente cristiano contro l'internazionalismo ateo. Il 18 aprile 1948 vincerà la Democrazia Cristiana . Per il calcio è la fine del ...

Sfide decisive per ItalBasket su Sky Sport verso i Mondiali Cina 2019 : Venerdì 22 e lunedì 25 febbraio torna sul parquet la Nazionale Italiana maschile di basket, impegnata negli ultimi due incontri validi per la seconda fase delle qualificazioni della zona europea ai prossimi Mondiali, in programma in Cina nel 2019. Entrambe le partite potranno essere seguite in diretta esclusiva su Sky...

Stasera su Sky Sport - Storie di Matteo Marani - 1945 - Checkpoint Trieste : Sky Sport presenta, per il ciclo “Storie di Matteo Marani”, “1945, Checkpoint Trieste”, nuova produzione originale di Sky Sport. Lo speciale, firmato da Matteo Marani, andrà in onda venerdi 22 Febbraio alle 23.15 su Sky Sport Serie A. Nella primavera del 1945 la Seconda guerra mondiale giungeva al termine. Una serie di questioni rimanevano però in attesa di risposte, come la definizione delle frontiere ...

Sky Sport Europa League - 16esimi Ritorno - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con il Ritorno dei sedicesimi di finale, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle tre squadre italiane ancora in corsa, Inter, Napoli e Lazio, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi...

Bologna-Juventus del 24 febbraio sarà in diretta su Sky Sport alle ore 15 : 00 : Il 24 febbraio alle ore 15 Bologna e Juventus si sfideranno al "Renato Dall'Ara", in una gara valida per il 25esimo turno di serie A, visibile su Sky Sport e in streaming su Sky Go. La Juve sarà reduce dalla delicata trasferta di Madrid per la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il combattivo Atletico del "Cholo" Simeone (una vecchia conoscenza del nostro campionato) e chiaramente un impegno di questo livello potrebbe ...

La SuperBike su Sky Sport con le voci di Vercellesi e Temporali. : Al via su Sky il Motul FIM SuperBike World Championship 2019, con il Round d’Australia in diretta da domani notte su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. LE voci – Saranno l’entusiasmo, la freschezza e la preparazione di un giovanissimo Edoardo Vercellesi a dare voce alle 3 classi del Mondiale di SuperBike su Sky Sport. Ventuno anni, studente universitario di Scienze Umanistiche per la Comunicazione e pilota di Kart nel tempo ...

Sky Sport Champions Ottavi #2 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con la prima settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Lo spettacolo della Champions League da vivere...

Gli Oscar dello sport 2019 in diretta. Segui i Laureus Awards su Skysport.it : ... sempre a Montecarlo nel 2000, ed è passata alla storia per il discorso di Nelson Mandela secondo cui "lo sport ha il potere di cambiare il mondo" . Questa edizione è presentata dall'attore James ...

Formula 1 2019 - test di Barcellona in diretta su Sky Sport : Chiuse quasi tutte le presentazioni ufficiali - c'è solo l'Alfa Romeo Racing ancora da svelare - il Mondiale di Formula 1 comincerà a dare le prime accelerate con i test di Barcellona. Si comincia con la prima tornata di collaudi dal 18 al 21 febbraio, con Sky Sport che trasmetterà per la prima volta in diretta l'evento. Su SkySport.it tutte le giornate di test raccontate in tempo reale dal mattino con il Live Blog che vi ...

Laureus World Sports Awards - gli Oscar dello sport 2019 in diretta su Sky Sport : Per il terzo anno consecutivo sarà la Salle des Ä?toiles dello Sporting Club di Monte-Carlo a ospitare, lunedì 18 febbraio, i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport. La 20esima edizione vede Sky Sport in prima linea per documentare con immagini e interviste esclusive quanto di meglio lo Sport mondiale possa offrire. Lunedì 18 febbraio, alle ore...

All Star Game 2019 - lo spettacolo del basket NBA stanotte su Sky Sport : Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti Sportivi più attesi e seguiti dello Sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): l’”All Star Weekend”, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’”All Star Game”, la partita delle stelle La kermesse cestistica statunitense porta ...