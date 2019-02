Sicurezza alimentare | ecco “Safefood” | il dispositivo laser portatile per controllo

meteoweb.eu

: DGCS partecipa alla prima riunione del Gruppo di lavoro sulla Sicurezza Alimentare in preparazione del Vertice G7 d… - cooperazione_it : DGCS partecipa alla prima riunione del Gruppo di lavoro sulla Sicurezza Alimentare in preparazione del Vertice G7 d… - Europarl_IT : Oceani sani = sicurezza alimentare ??, posti di lavoro ?? e resilienza climatica ??. Dobbiamo lottare per tenerli puli… - tg2rai : Inchiesta del #Tg2rai sugli allevamenti animali intensivi. Dall'orrore di quelli in pessime condizioni igieniche, a… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) ENEA scende in campo contro le frodi alimentari con, ilper lo screening rapido e affidabile della qualità del cibo che finisce sulle nostre tavole. Grazie al progetto “TECHEA”1, per il quale ENEA ha stanziato 1 milione di euro, nei laboratori di Frascati sono stati realizzati due prototipi: uno destinato alle attività ispettive di organi dicome i NAS dei Carabinieri e l’altro per i controlli di qualità nell’industria. “Attualmente non esistono in commercio strumenti con queste caratteristiche. I controlli antifrode vengono fatti in laboratorio con analisi costose, lunghe e complesse che richiedono personale specializzato. Nei laboratori di Frascati stiamo lavorando per rendere i nostri dispositivistrumenti alla portata di chi deve garantire qualità edegli alimenti, dalle imprese, alla grande distribuzione ...