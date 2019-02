Sentenze pilotate - 2 arresti : ai domiciliari imprenditore Bigotti : Roma, 22 feb., askanews, - Corruzione in atti giudiziari e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale: con queste accuse la guardia di finanza di Messina - su mandato della locale Procura - ha ...

Sentenze pilotate - altri due arresti : I finanzieri del comando provinciale di Messina stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare che prevede la misura degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Messina, ...

Corruzione - caso Sentenze pilotate : patteggiano gli avvocati Amara e Calofiore : Patteggiamento della pena dall’accusa di Corruzione in atti giudiziari per gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Il gup di Roma, Alessandro Arturi, ha accolto la richiesta dopo il parere favorevole della Procura. Agli imputati sono stati inflitti rispettivamente 3 anni e 2 anni e nove mesi. Il procedimento rientra nell’indagine sulle sentenze pilotate presso il Consiglio di Stato. Il giudice ha stabilito anche una multa di 73mila euro ...

Sentenze pilotate : giudici arrestati e perquisizioni : Scattano le manette ai polsi di ex magistrati accusati di corruzione. Ieri sono finiti ai domiciliari il giudice del Consiglio di Stato, attualmente sospeso, Nicola Russo, già arrestato un anno fa per ...

Primi arresti di magistrati per Sentenze pilotate al Consiglio di Stato : Nell’ambito delle indagini sugli episodi di corruzione in atti giudiziari contestata ad alcuni giudici del Consiglio di Stato, la Guardia di Finanza ha effettuato questa mattina i Primi arresti. La notizia è su tutti le principali testate giornalistiche, con i particolari delle tangenti che circolavano a Palazzo Spada per pilotare le sentenze. Sono finiti in manette Riccardo Virgilio, ex giudice del Consiglio di Stato, Nicola Russo ...

Tangenti per Sentenze pilotate in CdS : 15.46 Sarebbero state pagate Tangenti per 150mila euro per pilotare sentenze della giustizia amministrativa: 3 del Consiglio di Stato,2 del Consiglio giustizia amministrativa della Regione Sicilia. E' l'ipotesi di reato su cui indaga la procura di Roma. Tre le persone finite agli arresti domiciliari, una quarta è ricercata. Ai domiciliari,l'ex giudice del Consiglio di Stato Russo, l'ex presidente del Consiglio della giustizia amm.va siciliana ...

Sentenze pilotate - arresti domiciliari per l'on. Gennuso : l'on. Giuseppe Gennuso destinatario di un ordine di arresto ai domiciliari, nell'ambito di una inchiesta su presunte Sentenze del CGA, pilotate