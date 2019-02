Scusate se esisto | Rai 3 Streaming video del film con Raoul Bova | oggi | 22 gennaio

Scusate se esisto - la commedia con Paola Cortellesi e Raoul Bova trama cast e curiosità : Il ritorno in patria di un cervello in fuga e la difficoltà tutta italiana di trovare, per una donna, un impiego di livello sono al centro di Scusate se esisto, il film di Riccardo Milani in onda venerdì 22 febbraio alle 21,20 su Rai3. Nel cast della pellicola, ispirata alla storia vera dell’architetto italiano Guendalina Salimei, Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Marco Bocci. Scusate se esisto trailer Scusate se esisto ...