Scuola | studenti oggi in 30 piazze contro la nuova maturità

Scuola - studenti in piazza contro nuova maturità e autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Scuola - perché gli studenti oggi scendono in piazza : Manifestazioni in varie città italiane: gli studenti protestano contro il nuovo esame di maturità e il progetto del governo...

Scuola - venerdì 22 febbraio protesta degli studenti contro la nuova maturità : corteo a Roma e manifestazioni in almeno 50 città : Altro che cambiamento, si continua a colpire la Scuola pubblica, mentre l'Italia è agli ultimi posti nel mondo per spesa in istruzione. Respingiamo con i professori il progetto di regionalizzazione ...

Scuola - sciopero studenti contro l’esame di Maturità : lezioni a rischio il 22 febbraio : Venerdì 22 febbraio gli studenti italiani scendono in piazza contro le novità introdotte dalla Maturità 2019: agitazioni previste in tutte le città, anche se il fulcro delle manifestazioni sarà a Roma, dove partirà un corteo che arriverà fino alla sede del Miur. lezioni a rischio anche mercoledì 27 febbraio per lo sciopero di docenti e personale ATA.Continua a leggere

Studenti al lavoro e soldi alla Scuola : «I ragazzi conoscono la cooperativa che hanno studiato in economia agraria», spiega l'insegnante Luigi Franchini, «e coltiveranno fiori, piante da orto e da frutta, procedendo con la trasformazione ...

Movie Days 2019 : diecimila studenti e prof alle giornate di cinema per la Scuola del Festival di Giffoni : Saranno oltre diecimila quest'anno gli studenti e i prof che parteciperanno ai Movie Days 2019, le giornate di cinema per la scuola di Giffoni Experience, l'evento record che va da 18 febbraio al 10 ...

La Scuola fa notizia. Studenti del Fermi premiati per un progetto sull'integrazione : Non si tratta soltanto di cimentarsi con l'uso di strumenti multimediali che fanno ormai parte del loro essere " ha aggiunto " ma anche di trattare con grande sensibilità temi di stretta cronaca che ...

Scuola/ Bocciature - quali ripetenze aiutano davvero gli studenti? : Condorcet ha commentato la proposta del Gruppo di Firenze sulla bocciatura e la ripetenza per materia. La replica sottolinea alcune differenze

Taranto - studenti voglio parlare di omosessualità a Scuola. Il preside vieta il dibattito : Gli studenti avevano invitato un esponente dell'Arcigay di Taranto a parlare in assemblea d'istituto. Il dirigente scolastico ha tuttavia annullato l'incontro.Continua a leggere

Di Maio torna nella sua vecchia Scuola a Pomigliano - ma agli studenti è vietato protestare : Domattina Luigi Di Maio tornerà da vicepremier nel liceo in cui tredici anni fa conseguì la maturità, il liceo classico-scientifico Imbriani di Pomigliano d'Arco. Qui il ministro del Lavoro e dello ...

'Il professore cambia Scuola' se sono gli studenti a insegnare : PARIGI. La scuola, luogo privilegiato del confronto ma anche dello scontro tra generazioni e culture, continua ad affascinare il cinema .La classe di Laurent Cantet nel 2008 vinceva la Palma d'oro a ...

10 gradi nelle aule - denunce studenti a 'ScuolaZoo' : La campagna si è composta di un #Sallo, un format video ScuolaZoo utilizzato per spiegare in modo semplice e divertente l'attualità e la cronaca ai ragazzi, che spiegava come comportarsi e a chi ...

