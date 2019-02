Scuola | Studenti Medi | anche in Veneto in piazza contro la nuova maturità

Scuola : studenti in piazza a Cagliari : Cagliari, 22 FEB - In piazza contro il nuovo esame di maturità e di nuovo a sostegno dei pastori. Centinaia di studenti si sono ritrovati in piazza Repubblica a Cagliari per sfilare nelle strade della ...

Scuola - studenti in sciopero contro la Maturità 2019 : le manifestazioni città per città : sciopero degli studenti in tutta Italia contro le novità dell'esame di Maturità 2019: manifestazioni in programma oggi a Roma, dove il corteo raggiungerà la sede del Miur, ma anche a Napoli, Firenze, Torino e in altre 50 città. Mercoledì 27 febbraio lezioni ancora a rischio per la protesta di docenti e personale ATA.Continua a leggere

Scuola - in tutta Italia studenti in piazza contro la nuova maturità : "Non siamo cavie", oltre 40 le manifestazioni da Trento a Palermo. Al centro della protesta anche il no all'autonomia differenziata e i tagli ai fondi per l'istruzione

Scuola : studenti tornano nelle piazze contro nuova maturità e regionalizzazione : nuova mobilitazione degli studenti in 30 piazze contro la nuova maturità e la regionalizzazione. "La regionalizzazione della Scuola senza una legge nazionale sul diritto allo studio - afferma Giulia ...

Scuola - studenti oggi in 30 piazze contro la nuova maturità : "Saremo una costante spina nel fianco contro l'ennesimo governo che vuole distruggere il sistema nazionale di diritto allo studio". Così Giulia Biazzo coordinatrice nazionale dell'Unione degli ...

Scuola - studenti in piazza contro nuova maturità e autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Scuola - perché gli studenti oggi scendono in piazza : Manifestazioni in varie città italiane: gli studenti protestano contro il nuovo esame di maturità e il progetto del governo...

Scuola - studenti in piazza contro nuova maturità e autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Scuola - venerdì 22 febbraio protesta degli studenti contro la nuova maturità : corteo a Roma e manifestazioni in almeno 50 città : Altro che cambiamento, si continua a colpire la Scuola pubblica, mentre l'Italia è agli ultimi posti nel mondo per spesa in istruzione. Respingiamo con i professori il progetto di regionalizzazione ...

Scuola - sciopero studenti contro l’esame di Maturità : lezioni a rischio il 22 febbraio : Venerdì 22 febbraio gli studenti italiani scendono in piazza contro le novità introdotte dalla Maturità 2019: agitazioni previste in tutte le città, anche se il fulcro delle manifestazioni sarà a Roma, dove partirà un corteo che arriverà fino alla sede del Miur. lezioni a rischio anche mercoledì 27 febbraio per lo sciopero di docenti e personale ATA.Continua a leggere

Studenti al lavoro e soldi alla Scuola : «I ragazzi conoscono la cooperativa che hanno studiato in economia agraria», spiega l'insegnante Luigi Franchini, «e coltiveranno fiori, piante da orto e da frutta, procedendo con la trasformazione ...

Movie Days 2019 : diecimila studenti e prof alle giornate di cinema per la Scuola del Festival di Giffoni : Saranno oltre diecimila quest'anno gli studenti e i prof che parteciperanno ai Movie Days 2019, le giornate di cinema per la scuola di Giffoni Experience, l'evento record che va da 18 febbraio al 10 ...

La Scuola fa notizia. Studenti del Fermi premiati per un progetto sull'integrazione : Non si tratta soltanto di cimentarsi con l'uso di strumenti multimediali che fanno ormai parte del loro essere " ha aggiunto " ma anche di trattare con grande sensibilità temi di stretta cronaca che ...

Scuola/ Bocciature - quali ripetenze aiutano davvero gli studenti? : Condorcet ha commentato la proposta del Gruppo di Firenze sulla bocciatura e la ripetenza per materia. La replica sottolinea alcune differenze