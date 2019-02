Scuola | cambiano i punteggi del prossimo concorso | favoriti i precari storici per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 febbraio 2019)o doppio per il servizio: praticamente una corsia preferenziale per i, per portare “più esperienza” nella, che si appresta a perderne tanta col pensionamento dei docenti che beneficeranno della Quota 100. Il governo sposta gli equilibri del, atteso per il 2019: sarannogli insegnanti con maggiore anzianità, che possono vantare anni di supplenza alle spalle pur non avendo l’abilitazione, rischiano di scivolare indietro i neolaureati e i più giovani.L’INTERVENTO PER QUOTA 100 – Nel cosiddetto decretone sul reddito di cittadinanza e Quota 100, in discussione al Senato, ci sono novità anche per i docenti. Del resto soprattutto la seconda misura, cavallo di battaglia di Matteo Salvini e della Lega, impatterà pure sullacome su tutte le altre amministrazioni pubbliche, visto che potrebbe essere sfruttata da ...