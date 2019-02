Sci di fondo | 25 anni fa l' oro a Lillehammer Lo raccontano Albarello e Fauner

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia in testa - Italia quarta con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Francesco De Fabiani salta lo skiathlon e si concentra sulla sprint a coppie con Federico Pellegrino : Sono stati scelti gli azzurri che prenderanno parte alle prossime gare in programma a Seefeld, in Austria, per quanto concerne i Mondiali di sci di fondo: domani, come nelle previsioni, non ci sarà Francesco De Fabiani nello skiathlon, in modo da concentrarsi sulla sprint a coppie del giorno seguente dove formerà una coppia con ambizioni da medaglia con Federico Pellegrino. Domani nello skiathlon saranno impegnati tra gli uomini Giandomenico ...

Sci di fondo - Pellegrino argento ai mondiali di Seefeld - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 È una prima giornata di gare che vale l'argento quella di Federico Pellegrino a Seefeld, in Austria, sede dei mondiali di ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Pellegrino argento nella sprint - trionfa il norvegese Klæbo. Al femminile vittoria per Falla : Ottimo inizio per l'Italia ai Mondiali di sci nordico di Seefeld . nella prima gara che assegnava le medaglie, la sprint a tecnica libera di sci di fondo, gli azzurri sono andati a podio con uno degli ...

Sci di fondo - Mondiali - Pellegrino cede lo scettro : "Di più non potevo fare" : Troppo forte Johannes Klaebo per tutti, anche per Federico Pellegrino che comunque ha chiuso con una splendida medaglia d'argento frutto di una finalissima coraggiosa e col cuore gettato oltre l'...

Mondiali Sci fondo - Pellegrino argento dietro Klaebo : Federico Pellegrino è argento, ma sembrava oro. Il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo si prende il titolo mondiale della Sprint a tecnica libera succedendo al valdostano nell'albo d'oro. Un Chicco ...

Sci di fondo - Mondiali 2019. De Fabiani : “Per poco mi è mancata la finale”. Brocard : “Non mi aspettavo la semifinale” : Non solo l’argento di Federico Pellegrino nella giornata odierna ai Mondiali 2019 di sci di fondo, sulla neve di Seefeld c’erano anche altri azzurri che si sono tolti delle soddisfazioni. Spiccano soprattutto le semifinali conquistate da Francesco De Fabiani ed Elisa Brocard, di seguito le dichiarazioni che i nostri portacolori hanno rilasciato ai microfoni della Fisi. Francesco De Fabiani: “La mia semifinale poteva essere una ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino come Felice Gimondi. Un campionissimo che vive l’era del cannibale Klaebo (Merckx….) : Un fuoriclasse immenso, una stella del firmamento dello sport italiano, un istrione dello sci di fondo capace di regalare grandi emozioni e di imporre la propria legge in ogni contesto, un Campione del Mondo e un vicecampione olimpico, l’unico non scandinavo riuscito nell’impresa di alzare al cielo la Sfera di Cristallo delle sprint, l’azzurro più vincente della storia in Coppa del Mondo. Tutto questo, e molto altro, è Federico ...

Sci di fondo - Mondiali Sprint Seefeld : Pellegrino d'argento dietro Klaebo : Federico Pellegrino si gioca fino all'ultimo centimetro i Mondiali di Sprint di Seefeld, ma la medaglia d'oro va a Johannes Hoesflot Klaebo. Il norvegese, grande favorito di giornata, recupera all'...

Mondiali Sci di fondo – Pellegrino si accontenta dell’argento : “Klaebo si è dimostrato più forte” : Le sensazioni di Federico Pellegrino dopo l’argento ottenuto nella sprint a tecnica libera dei Mondiali di Seefeld Federico Pellegrino non riesce a difendere il titolo mondiale nella sprint a tecnica libera ma conquista una splendida medaglia d’argento nella rassegna iridata di Seefeld. L’azzurro si arrende per soli 0″23 al norvegese Johannes Klaebo. Ad occupare l’ultimo posto sul podio il russo Gleb ...

Mondiali Sci di Fondo 2019 - Pellegrino argento nella sprint. Oro a Klaebo : Seefeld, 21 febbraio 2019 " Primo Klaebo , secondo Pellegrino : ai Mondiali Sci di Fondo 2019 - a Seefeld come a Pyeongchang - la musica non cambia. I più forti al mondo nella sprint sono loro due ma ...

Sci di fondo - il palmares di Federico Pellegrino : tutte le medaglie e le vittorie : Federico Pellegrino ha arricchito ulteriormente il proprio palmares stellare conquistando la medaglia d’argento nella sprint a tecnica libera dei Mondiali 2019 di sci di fondo, il valdostano ha battagliato testa a testa con Klaebo e si è dovuto arrendere soltanto negli ultimissimi metri, confermandosi comunque un fuoriclasse di assoluto spessore internazionale. L’azzurro, che aveva vinto il titolo iridato due anni, è riuscito a ...

Sci di fondo - Mondiali 2019. Federico Pellegrino : “Cedo lo scettro ma è un argento soddisfacente. Ci ho provato” : Federico Pellegrino festeggia la bellissima medaglia d’argento conquistata nella sprint a tecnica libera dei Mondiali 2019 di sci nordico. Il valdostano ha dato il massimo sulle nevi di Seefeld (Austria) per cercare di difendere il titolo conquistato due anni fa a Lahti, ha lottato alla pari col mostro Klaebo ma purtroppo si è dovuto inchinare nel tiratissimo testa a testa con il fuoriclasse norvegese. Il nostro portacolori ha cercato il ...

Sci di fondo - Mondiali 2019. Federico Pellegrino : “Cedo lo scettro ma è un argento soddisfacente. Ci ho provato” : Federico Pellegrino festeggia la bellissima medaglia d’argento conquistata nella sprint a tecnica libera dei Mondiali 2019 di sci nordico. Il valdostano ha dato il massimo sulle nevi di Seefeld (Austria) per cercare di difendere il titolo conquistato due anni fa a Lahti, ha lottato alla pari col mostro Klaebo ma purtroppo si è dovuto inchinare nel tiratissimo testa a testa con il fuoriclasse norvegese. Il nostro portacolori ha cercato il ...