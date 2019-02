Scherma | Europei Cadetti e Giovani 2019 | prime medaglie azzurre Bronzo per Tommaso

oasport

: RT @Federscherma: #FOGGIA Europei Cadette Sciabola - È bronzo per Gaia Carella ???????????? #scherma Ph. BIzzi Team - Dixy62553861 : RT @Federscherma: #FOGGIA Europei Cadette Sciabola - È bronzo per Gaia Carella ???????????? #scherma Ph. BIzzi Team - Marco_Violani22 : RT @Federscherma: #FOGGIA Europei Cadette Sciabola - È bronzo per Gaia Carella ???????????? #scherma Ph. BIzzi Team - usatoscherma : RT @Federscherma: #FOGGIA Europei Cadetti Fioretto - È bronzo per Tommaso Martini ???????????? #scherma Ph. BIzzi Team -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Sono cominciati oggi a Foggia i Campionati. Già nella prima giornata sono arrivate le, entrambe di, conMartini nel fioretto maschilee con Gaia Pia Carella nella sciabola femminileMartini ha visto fermare il suo cammino solamente in semifinale, dopo essere stato battuto per 15-9 dal tedesco Arwen Borowiak, che poi ha conquistato la medaglia d’oro, battendo in finale il russo Zakhar Kozlov con il punteggio di 15-12. Un ottimo Europeo comunque quello del fiorettista toscano, che aveva raggiunto la zona medaglia, dopo aver sconfitto nei quarti di finale il ceco Marek Totusek per 15-8. Si è fermato invece ad un passo dal podio Giuseppe Franzoni, eliminato nei quarti dal croato Borna Spoljar con il punteggio di 15-12.Franzoni aveva superato agli ottavi in un derby tutto azzurro Damiano Di ...