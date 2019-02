Sbriciolata al cacao con Camy cream alla ricotta e amarene

cosacucino.myblog

: SBRICIOLATA AL CACAO con CREMA DI RICOTTA e CIOCCOLATO BIANCO Davvero veloce da preparare e golosissima ! ???? - Dulcisssinforno : SBRICIOLATA AL CACAO con CREMA DI RICOTTA e CIOCCOLATO BIANCO Davvero veloce da preparare e golosissima ! ???? - Blackberry__Pie : SBRICIOLATA AL CACAO CON COCCO E NUTELLA Una torta SUPER GOLOSA con un ripieno cremosissimo!!?????? Qui trovate la ric… - consiglicucina : La Torta sbriciolata con crema all'arancia è un dessert delizioso caratterizzato dal piacevole contrasto tra il sap… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)alconPer una buona riuscita dellatutti gli ingredienti devono essere freddi ed anche le ciotole e fruste che userete. Laben asciutta quindi fatela scolare anche per una notte altrimenti risulterà troppo morbida e non terrà la forma.Tempo di preparazione 20 minuti Tempo di cottura 30 minuti Tempo Passivo 1 ora Porzioni 12 porzioni circa INGREDIENTI Ingredienti per laal310 g. di farina 00 40 g. diamaro 160 g. di zucchero semolato 125 g. di burro 2 uova 2 cucchiaini di lievito per dolci Ingredienti per la400 g. difresca e ben asciutta 250 g. di panna fresca 170 g. di latte condensato (un tubetto) 1 cucchiaio pieno di zucchero a velo se preferite la crema più dolce, assaggiatela prima disciroppate per ...