Sassari | presidio permanente per gli ex lavoratori Sices

Sassari - il ministro Di Maio e l'onorevole De Martini in visita al presidio ex Secur : Giornata intensa, quella di ieri, per i 50 ex dipendenti Aou e Ats di Sassari in presidio permanente dallo scorso 16 dicembre. Da 28 notti, a turno, si danno il cambio per difendere il diritto al lavoro in quanto sostituiti e licenziati. Nella mattinata di ieri hanno ricevuto la visita del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio mentre in serata è arrivato il deputato della Lega, Guido De Martini. L'incontro con Luigi Di ...