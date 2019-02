Sanità | da Regione Veneto piano prevenzione contro virus West Nile 2

Sanità : M5S Lazio - “Regione renda operativo nuovo Piano liste d’attesa” : Roma – “La Regione renda operativo, senza alcun ritardo, il nuovo Piano per la gestione delle liste d’attesa (PNGLA)”. Lo chiedono i consiglieri regionali M5S del Lazio in seguito all’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro della Salute, Giulia Grillo, e le Regioni sul Piano di abbattimento delle liste d’attesa che stabilisce il tempo massimo entro il quale dovranno essere garantite prestazioni e ...

Sanità Lazio - la Regione fa il concorso ma mette da parte gli infermieri delle coop. La Cisl : “Ora in 3.500 rischiano il posto” : Hanno tirato la carretta per 10 anni. O anche di più. Hanno fatto sì che la fragile Sanità laziale reggesse l’urto della crisi nonostante la spada di Damocle di un commissariamento, lavorando ogni giorno nell’emergenza allo stesso livello e con le stesse responsabilità dei loro colleghi più “fortunati”. Eppure, oggi che si profila il tanto sospirato sblocco delle assunzioni, in 3.500 rischiano di rimanere al palo, magari “colpevoli” di non ...

Non c’è pace per i lavoratori delle Sanitaservice della regione Puglia : “Non c’è pace per i lavoratori delle Sanitaservice della regione Puglia. I quali a dispetto di norme contrattuali e accordi sindacali

Sanità : Zaia - 'anche qest'anno Veneto regione benchmark in Italia' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Anche quest’anno il Veneto è regione benchmark per la Sanità nazionale, insieme a Piemonte ed Emilia Romagna. Ci confermiamo punto di riferimento in Italia, grazie alla costante ricerca del meglio. In Sanità, infatti, se si sta fermi in realtà si arretra; il riconosci

Sanità - De Luca : 'Nonostante i tagli la Regione va avanti' : Napoli. Nuovo incontro con il Governatore della Campania Vincenzo De Luca. L'intervista per Lira Tv si è aperta affrontando il calo del Pil in Italia: "Di Maio, nonostante tutto, direbbe che siamo in ...

Sanità : Regione Veneto anticipa 15 mln di indenni statali a vittime trasfusioni (2) : (AdnKronos) - “E’ una storia datata e dolorosissima che risale ancora agli ultimi decenni del secolo scorso – precisa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – Ma in questa vicenda la Regione Veneto ha voluto essere sempre dalla parte dei cittadini, prima sollecitando con ogni mezzo l’erogazio

Regione - primi provvedimenti di sospensione per gli assenteisti della Sanità : primi provvedimenti per i furbetti dell'assessorato alla Sanità scoperti dalla Guardia di Finanza. Sono sei le prime sospensioni già scattate. I procedimenti disciplinari in tutto riguardano 27 ...