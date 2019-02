Salvini paga il conto | niente Tav e autonomia

La prima penale pagata da Salvini è il rinvio Tav : La prima fotografia del nuovo rapporto che lega Matteo Salvini all'anima doroteo-governativa del grillismo, quella capeggiata da Giggino Di Maio, l'avremo oggi alla Camera, sulla mozione fortissimamente voluta dalle opposizioni sulla Tav. I gialloverdi hanno trovato già un accordo per una mozione che rinvia al contratto di governo, il quale rinvia ad un'analisi costi-benefici che, corredata da relazioni e contro-relazioni, rimbalzerà ancora per ...

La Bari che vota Lega a tavola con Salvini : 350 manager e prof pagano 80 euro per gustare ricci e burrata con il ministro : Al centro della sala frutti di mare e ricci accompagnati dal pane di Altamura. E' l'accoglienza riservata ai circa 350 partecipanti alla cena di sostegno alla Lega alla presenza del ministro dell'Interno: ecco chi c'era

Salvini cerca l'accordo con i pastori sardi - il M5S : 'Fa solo propaganda' : Dopo aver celebrato la vittoria schiacciante ottenuta dalla coalizione del Centro-destra in occasione delle recenti elezioni regionali in Abruzzo, in cui a vincere è stato l'esponente di Forza Italia Marco Marsilio, il Vicepremier Matteo Salvini ha preso a cuore la protesta organizzata dai pastori sardi, che da diversi giorni e in vista delle imminenti elezioni regionali in Sardegna riversano per le strade sarde forme di derivati dal latte e ...

Polemica su Montalbano : "Fa propaganda pro migranti". Il web si divide e twitta anche Salvini : Social in fiamme per la puntata del Commissario Montalbano 'L'altro capo del filo', andata in onda ieri sera e che si è aperta con una scena di salvataggio in mare di migranti. Particolarmente citata ...

Voto Abruzzo - Salvini : 'Al governo non cambia nulla - il lavoro paga' : "Al governo non cambia niente, nessun cambio, nessun rimpasto, il lavoro continua ". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dopo il Voto in Abruzzo . "Dai dati ...

"Torso nudo e cellulare" Salvini ora "smaschera" la propaganda della Sea Watch : E a segnalare una differenza netta tra la cronaca di queste ore e la realtà a bordo della Sea Watch è stato il ministro degli Interni, Salvini che in un post su Facebook ha 'smascherato' la ...

Martina (PD) contro Salvini : "Salvi vite e non faccia propaganda" : Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico che nel giro di qualche settimana dovrà essere rimpiazzato, torna ad attaccare il governo. L’ex ministro, commentando le ultime notizie relative ai migranti morti in mare nel tentativo di attraversare il Mediterraneo, ha dichiarato: "Intanto bisogna salvare le vite. È inutile girare attorno alle questioni quando ci sono emergenze come quelle che stanno purtroppo accadendo in questi giorni. ...

La replica di Saviano - dopo l'attacco ad Afragola : "Salvini si goda la propaganda" : "Ad Afragola 8 bombe della camorra in 20 giorni, la politica locale compromessa con i clan e l'appello accorato al ministro dell'Interno è: 'Elimina Roberto Saviano!'. Si goda il risultato della sua propaganda, ministro". Così lo scrittore Roberto Saviano risponde su Twitter alla polemica sulla richiesta di togliergli la scorta, fatta da alcuni sostenitori di Matteo Salvini al ministro, in visita in Campania.Come si vede in un ...

Sono gli italiani a pagarvi lo stipendio! Matteo Salvini contro i sindaci pro migranti : «Non riesce a dare risposte ai napoletani e si preoccupa dei clandestini...». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter in merito alle parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ieri ha detto: «O faccio una proposta a voi che siete timoniere di navi. La prossima volta che avete un problema se attendere autorizzazioni avvicinatevi alle acque territoriali di una città povera ma dalla grande dignità. Avvicinatevi al porto di ...

Selfie e baciamano per Salvini ad Afragola. E c'è chi grida : "Non farci più pagare la scorta a Saviano" : Applausi, telefonini pronti per immortalare il momento, e poi abbracci, sorrisi e il baciamano. Ad aspettare Matteo Salvini ad Afragola una folla festante. Nella città dell'hinterland napoletano, che negli ultimi giorni è stata al centro delle cronache per i numerosi atti intimidatori subiti dai commercianti, il ministro dell'Interno è accolto da centinaia di persone. Applaudono, cercano di toccarlo, provano a farsi una foto ...

Propaganda a Rigopiano. Di Maio sfila con la candidata Marcozzi - Salvini promette 10 milioni. E l'arcivescovo se ne sta alla larga : Uno schiera la candidata. L'altro mette sul piatto i dieci milioni per le famiglie delle vittime. Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in passerella a Rigopiano a due anni dalla tragedia in cui persero la vita 29 persone, si mescolano ai familiari. Così, in un evento fatto di lacrime e di dolore, i due leader, quello di M5s e quello della Lega, inseriscono - con una tecnica muscolare incongrua per questa occasione - l'ingrediente ...

Rigopiano - Salvini : “Ho detto al padre di Stefano di non pagare la multa per i fiori” : “Ho incontrato il papà a Rigopiano che 2 anni fa ha perso Stefano. Gli ho detto di non pagare, non si può essere multati o rischiare carcere perché si portano fiori in memoria del figlio! Se burocrazia o legge prevedono questo, vedremo di cambiarle“: queste le parole del ministro Matteo Salvini, in riferimento ad Alessio Faniello, padre di una delle vittime della tragedia di Rigopiano. L’uomo ha ricevuto una multa di 4.500 euro ...