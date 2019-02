Toninelli e Salvini - la strana coppia. Divisi a parole - uniti negli atti contro il Tav : Danilo Toninelli chiede "due settimane al massimo" per una decisione finale sulla Tav Torino-Lione, difende l'analisi costi-benefici, definisce "pura barzelletta" la vulgata sullo scambio politico fra l'immunità a Matteo Salvini per il caso Diciotti e lo stop all'opera. Matteo Salvini non vuole sentire parlare di stop e vuole "fare di tutto perché si faccia", definisce "sciocchezza planetaria" la teoria dello scambio ...

Salvini : nel contratto con il M5S l'obiettivo è finire la Tav : Roma, 22 feb., askanews, - "Non c'è il blocco della Tav: nel contratto" di governo con il Movimento 5 Stelle "c'è la revisione del progetto con l'obiettivo di andare avanti e di finire il progetto". ...

Salvini : 'Il contratto di governo è da riaggiornare - ma nel 2020' : "Il contratto di governo M5s-Lega non è la Bibbia. Nei prossimi mesi o anni bisognerà riaggiornarlo, perché l'economia va avanti. Magari ne riparleremo non nel 2019, ma nel 2020". Lo ha detto il ...

Obama rifiuta un selfie a Fedez che si complimenta con l’America e cita a caso Salvini e Toninelli : Obama rifiuta un selfie a Fedez, che lo avrebbe incontrato in palestra a San Francisco. Questa è la bella vita del marito di Chiara Ferragni, che incontra l'ex Presidente degli Stati Uniti tra un esercizio e l'altro chiedendogli una foto come un rozzo italiano che non sa trattenersi con lo smartphone stretto tra le mani. "La storia è questa. Stamattina mi sveglio alle 8 di mattina, vado in palestra, mi metto sul tapis roulant e inizio a ...

Casapound - Patuanelli - M5S - : Salvini sollecitato più volte : Roma, 21 feb. , LaPresse, - "Sullo sgombero dell'immobile di via Napoleone III a Roma occupato abusivamente dal partito di Casapound, l'unica forza politica ad essersi espressa sempre in maniera coerente è il MoVimento 5 Stelle. Per noi non esistono sgomberi di serie A e di serie B. La nostra unica stella polare è quella della legalità. Il solo ...

Fedez : “Ero in palestra con Obama e gli ho chiesto un selfie - mi ha detto di no”. Poi sfotte Toninelli e Salvini : “Loro al massimo…” : “Ero in palestra e accanto a me ho trovato Barack Obama. Così gli ho chiesto un selfie, ma lui non ha voluto”. È il racconto che ha fatto Fedez, su Instagram, dell’incontro che ha avuto in una palestra di San Francisco. “In Italia al massimo ti può capitare di trovare Toninelli che fa una lezione di spinning o Salvini che fa il vocalist a Jesolo”. L'articolo Fedez: “Ero in palestra con Obama e gli ho chiesto ...

Casapound : Patuanelli - Salvini sapeva : ANSA, - ROMA, 21 FEB - "Sullo sgombero dell'immobile di via Napoleone III a Roma occupato abusivamente dal partito di Casapound, l'unica forza politica ad essersi espressa sempre in maniera coerente è il MoVimento 5 Stelle. Per noi non esistono sgomberi di serie A e di serie B. La nostra unica stella polare è quella della legalità. Il solo ...

Matteo Salvini - il retroscena : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

C’è un ruolo anche per Salvini nel ricucire lo strappo con Parigi : La paziente ritessitura della trama Italo-francese è cominciata. Il compito più delicato spetterà a Matteo Salvini, che in un incontro con il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner in preparazione del prossimo G7 a presidenza francese, previsto a Biarritz per la fine d’agosto, sarà chiamato a ricomporre le divergenze aperte con la Franc...

Il voto su Salvini lascia qualche strascico nl M5s. Procura Catania : 'Archiviare Conte - Di Maio e Toninelli' : La Procura di Catania intanto ha chiesto l'archiviazione per il premier e i due ministri. Come per Salvini, ora si dovrà pronunciare il Tribunale dei ministri. Nella maggioranza intanto Lega e ...

M5s - Berlusconi : “Più vicini a noi dopo Diciotti? Non m’importa - Salvini li lasci. Come nel ’94 serve riforma giustizia” : Dalla maggioranza all’opposizione, tutti sulla giustizia sembrano usare le parole e i comportamenti di Berlusconi, dal M5s che nega l’autorizzazione a procedere ai giudici sul caso Diciotti a Salvini, all’ex leader del Pd, Matteo Renzi, e i suoi che attaccano la magistratura e parlano di ‘giustizia a orologeria’, fino al leader leghista in fuga dal processo. Così è Berlusconi stesso a rilanciare: “Le ...

Lega - Salvini : "Credo nella squadra. Da soli non potremmo governare" : Una Lega così al Sud non s’era mai vista. Qualcuno ha ricordato il calore della folla, come ai comizi di Almirante In Piazza Sordi (lato Teatro Petruzzelli) ieri nel tardo pomeriggio si è palesato il Ministro degli Interni Matteo Salvini, in una Bari Segui su affaritaliani.it

Primarie Pd - a Milano si voterà anche nel 'Bar Salvini' : Saranno 348 i seggi allestiti nella metropolitana di Milano per votare alle Primarie del Pd del 3 marzo, di questi 136 in città. Si tratta di sedi di partito, associazioni, ma anche studi di ...

Diciotti - nel voto M5s su Salvini l’Italietta che dal bar è passata in Parlamento : Il voto della “base” del MoVimento Cinquestelle su Matteo Salvini ha per me una importanza straordinaria. Non dirò mai che è “truccato” o farlocco, che la Casaleggio ha manipolato i numeri. No, questa è fantascienza per i fessi. Mentre la realtà di quel voto ci parla di Politica, con la dovuta maiuscola. Perché ci offre una conferma straordinaria sulla natura dei Cinquestelle, il più grande partito italiano. Per essere brutali: hanno votato in ...