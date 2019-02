Salvini | ' La Tav si farà | pastori non bloccheranno voto in Sardegna'

Tav - Chiamparino lancia il referendum : 'Salvini sblocchi i bandi' : Torino, 22 feb., askanews, - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha inviato una lettera al presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti, chiedendo di poter fare martedì in aula ...

"Ma quale blocco". Salvini svela il piano sulla Tav : 'Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portare a termine il progetto'. A 'Mattino 5' il vicepremier e ministro dell'Interno chiarisce il futuro della ...

Salvini : 'Nessun blocco - la Tav si farà' : "Non rappresenta una valutazione politica - aggiunge - la politica viene dopo, e dopo aver visitato le strade groviera che ci sono in Italia, gli 8 miliardi e 100 del Tav preferirei usarli per ...

Salvini : "Tav? Rivedremo il progetto e si farà" : Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepresidente del Consiglio, è stato ospite della trasmissione "Mattino Cinque". Diversi i temi trattati dal leader del Carroccio, su tutti la spinosa questione Tav, dopo l’approvazione avvenuta ieri della mozione di maggioranza: "Non c'è alcun blocco della Tav, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portarlo a termine", ha dichiarato il ministro. Salvini ha anche aggiunto che farà ...

Il tavolo per il prezzo del latte dopo le elezioni di domenica. Salvini : "Garantirò la sicurezza ai seggi" : Matteo Salvini, rispondendo a una domanda su possibili problemi per il voto di domenica in Sardegna a causa della protesta dei pastori per il prezzo del latte, garantisce che le operazioni di voto si svolgeranno regolarmente."Come ministro garantirò la libertà e il diritto di un voto trasparente pacifico e democratico - afferma -. Penso che sia l'ultimo degli interessi dei pastori e degli allevatori bloccare il voto di domenica, ...

Salvini : nel contratto con il M5S l'obiettivo è finire la Tav : Roma, 22 feb., askanews, - 'Non c'è il blocco della Tav: nel contratto' di governo con il Movimento 5 Stelle 'c'è la revisione del progetto con l'obiettivo di andare avanti e di finire il progetto'. ...

Caso Salvini - i ribelli M5S tirano dritto - la Taverna : 'Pletora di miserabili' : Il voto che presto dovrà essere affrontato in aula al senato sul Caso Salvini continua a dividere il Movimento 5 Stelle. Salvini è accusato dalla magistratura per sequestro di persona aggravato sul Caso della nave Diciotti, ora sarà la politica a decidere se il leader della Lega potrà usufruire dell'immunità parlamentare. Caso Salvini, tensioni nel Movimento 5 Stelle Paola Taverna, deputata grillina, ha definito i ribelli come una "pletora di ...

Matteo Salvini : le dichiarazioni sui migranti della Diciotti e sulla Tav Torino-Lione | Sky TG24 | : Il vicepremier dopo l'approvazione della mozione M5s-Lega che impegna il governo a ridiscutere il progetto. "Farò il possibile affinché la Torino-Lione venga portata a termine". E sulle richieste di ...

Toninelli e Salvini - la strana coppia. Divisi a parole - uniti negli atti contro il Tav : Danilo Toninelli chiede "due settimane al massimo" per una decisione finale sulla Tav Torino-Lione, difende l'analisi costi-benefici, definisce "pura barzelletta" la vulgata sullo scambio politico fra l'immunità a Matteo Salvini per il caso Diciotti e lo stop all'opera. Matteo Salvini non vuole sentire parlare di stop e vuole "fare di tutto perché si faccia", definisce "sciocchezza planetaria" la teoria dello scambio ...

Matteo Salvini cala le braghe? No - altro schiaffone al M5s sulla Tav : "Si va avanti" : Le parole di Matteo Salvini sono nette. Chiarissime. "Non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portare a termine il progetto". Così il vicepremier leghista a Mattino 5. Una risposta a chi lo accusa di aver ceduto sull'alta velocità in cambio del "no" del

Matteo Salvini rilancia la TAV : “Cambiamo progetto - ma farò tutto il possibile perché si faccia” : Continua la querelle sulla realizzazione della TAV, malgrado il documento comune firmato da Movimento 5 Stelle e Lega. Ora Matteo Salvini rilancia: "Il progetto può essere rivisto e si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina meno e costa meno delle auto. farò tutto il possibile perché si faccia".Continua a leggere