Salvini | ' La Tav si farà | il progetto verrà soltanto rivisto'

Salvini : «La Tav si farà. Non c’è alcun blocco - solo una revisione del progetto» : Il vicepremier e ministro dell’Interno ribadisce la sua posizione. «Si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina e costa meno delle auto». Al momento però i cantieri si fermano: «Erano già fermi e spero ripartano prima possibile»

Ok alla mozione congela Tav - le aziende : 'Pronte a fermarci'. Salvini : 'Contratto da rivedere' : Contratto che però, ha ricordato Salvini ieri sera, 'non è la Bibbia: nei prossimi mesi o anni bisognerà riaggiornarlo, perché l'economia va avanti. Magari ne riparleremo non nel 2019, ma nel 2020. ...

Delrio : 'Scambio per interesse : Salvini non va a processo e si blocca Tav' : Dopo economia e posti di lavoro distruggete anche la credibilità di questo paese». Così Graziano Delrio in aula prima del voto alla mozione M5S-Lega.

Tav - Matteo Salvini fa l'inchino : Alle sei del pomeriggio Matteo salvini in conferenza stampa a Cagliari è in palese difficoltà: "La domanda sulla Tav è fuori tema", dice per evitare di rispondere ai cronisti e per non far arrabbiare il Movimento 5 Stelle che due giorni fa lo ha salvato dal processo sulla nave Diciotti. Accanto a lui Silvio Berlusconi: "Glielo chiederò martedì, non può tenere il telefono spento".

Tav - Delrio : “Scambio per interesse - Salvini non va a processo e si blocca l’opera. Paese fermo basta campagna elettorale” : “Quasi un anno dal cambiamento ed esordiamo con un ritorno alla vecchia politica che scambia per interessi di partito. Salvini non va a processo e si blocca la Torino-Lione. Scegliete di non scegliere. Tutti noi sappiamo che le infrastrutture determinano sviluppo e prospettive logistiche. Diventeremo piccoli rimanendo chiusi nelle Alpi. Perché non fermate il Brennero? Perché non fermate la Napoli – Bari? Forse è il collegio di Di Maio. ...

"Caro Salvini - non basta dire Sì Tav per fare la Tav" : Partiti all'alba da Porta Susa, con cartelli gialli "Sì Tav, Sì Lavoro" i sostenitori della linea ad alta velocità Torino-Lione sono stati ricevuti in tarda mattinata in audizione alla Camera. La mobilitazione è stata indetta da Mino Giachino, l'ex sottosegretario ai Trasporti di Forza Italia

Tav - Camera approva mozione M5s-Lega : “Ridiscutere integralmente il progetto” Pd : “Scambio con il salvataggio di Salvini” : L’Aula della Camera approva la mozione di M5S e Lega sulla Tav. Il testo, che ha come primi firmatari il grillino Francesco D’Uva e il leghista Riccardo Molinari, è passato a Montecitorio con 261 voti a favore, 136 contrari e due astenuti e impegna il governo a “ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione, nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”. Prima del voto il gruppo del Partito Democratico ha ...

Berlusconi - Salvini e Meloni insieme a Cagliari. Siparietto sulla Tav tra il Cavaliere e il ministro : "Anche oggi siamo qui, tutti insieme, in una conferenza stampa unitaria del centrodestra. In Abruzzo ha portato bene, speriamo lo stesso in Sardegna". Lo ha detto Giorgia Meloni, aprendo la conferenza stampa con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Dopo l'Abruzzo quindi, i tre leader del centrodestra si ritrovano insieme anche a Cagliari alla vigilia delle elezioni regionali in Sardegna.

Tav - Salvini : "Rivedere i costi - ma si va avanti" | Di Stefano (M5s) : "Va fermata" : Tria: "Tutti i cantieri pubblici già avviati devono essere realizzati". Centinaio (Lega): "Chiederò ai colleghi se l'opera è stata congelata o no"

Juncker : "Su manovra bis non decide Salvini - su Tav vedremo chi la spunta" : Sulla Tav Torino Lione 'devono decidere Italia e Francia, vedremo alla fine chi la spunterà'. E il vicepremier Matteo Salvini, secondo il quale in Italia non c'è bisogno di una manovra correttiva