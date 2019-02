Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 | il XV dell’Irlanda per la sfida contro l’Italia

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : O’Shea ha annunciato la formazione azzurra per la sfida contro l’Irlanda : ItalRugby, O’Shea annuncia il XV per l’Irlanda per la sfida del Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica 24 febbraio alle 16 allo Stadio “Olimpico” di Roma affronterà l’Irlanda nel terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre con collegamento a partire ...

Rugby – Guinness PRO14 : la formazione del Benetton per la sfida contro i Dragons : I 23 leoni scelti per la sfida di Guinness PRO14 contro i Dragons Dopo la vittoria dello scorso sabato ottenuta contro gli Scarlets, domani pomeriggio ore 14:00 allo Stadio Monigo il Benetton Rugby ospiterà i Dragons gara di ritorno valida per il sedicesimo round di Guinness PRO14. All’andata i Leoni si erano imposti 21 a 17. Ad arbitrare l’incontro sarà il fischietto sudafricano Quinton Immelman insieme agli assistenti Andrea Piardi e ...

Rugby Guinness PRO14 – Scelte le Zebre per la trasferta di Belfast : ecco i convocati : Scelte le Zebre per l’insidiosa trasferta di Belfast: 7 i cambi e 4 i permit players volati in Irlanda del Nord Le Zebre hanno lasciato Parma stamane dirette in Irlanda del Nord per affrontare l’unica sfida stagionale contro Ulster.La franchigia di base a Belfast infatti è inserita nel girone B del Guinness PRO14 al pari di Leinster, ultimo avversario dei bianconeri sabato scorso a Viadana. Sabato sera alle 20.35 italiane le Zebre ...

Guinness Sei Nazioni 2019 – ItalRugby - le impressioni di Sebastian Negri in vista dell’incontro contro l’Irlanda : Italrugby, le parole della terza linea dell’Italia e del Benetton Rugby Sebastian Negri Secondo giorno di lavoro sul campo per la Nazionale Italiana Rugby che, dopo l’allenamento congiunto con l’Italia Under 20 ad Amatrice, al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma prosegue la preparazione in vista del terzo match del Guinness Sei Nazioni 2019 contro l’Irlanda in calendario domenica 24 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : a Viadana Zebre coraggiose - ma la spunta il Leinster : Scenario differente, non il Lanfranchi di Parma, ma lo stadio di Viadana: non cambia però il risultato, che oggi appariva davvero scontato. È tornato il Guinness Pro 14 nella settimana di pausa per il Sei Nazioni e le Zebre, se pur davvero molto coraggiose, non riescono a spuntarla sulla squadra più forte del torneo, il Leinster, che vince per 40-24. Due mete per Brummer, una per Elliott e una per Di Giulio, un super primo tempo, ma poi il netto ...

Benetton Rugby – Scelti i Leoni per la sfida di Guinness PRO14 contro gli Scarlets : Tutto pronto per la sfida di Guinness PRO14 fra Benetton Rugby e Scarlets: Scelti i Leoni che prenderanno parte al match Dopo le due settimane di pausa dovute agli impegni delle Nazionali Maggiori nel Guinness Six Nations, questo weekend ritorna il Guinness PRO14. I Leoni di coach Crowley saranno impegnati nell’importante match casalingo contro gli Scarlets, la gara andrà in scena allo Stadio Monigo alle ore 18:15. Il match verrà diretto ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : mission impossible con il Leinster per le Zebre : Giornata di riposo per quanto riguarda il Sei Nazioni, che dopo i primi due turni si prende una settimana di stop in vista del gran finale, si torna a parlare di club per quanto riguarda il Rugby continentale: torna in scena il Guinness Pro 14 2019, che, nel week-end, vedrà disputarsi la sua quindicesima giornata. Protagoniste ovviamente le compagini italiane: scenario diverso per le Zebre che non giocheranno al Lanfranchi di Parma, come di ...

Rugby – Guinness Pro14 - presentato il prossimo evento di Mantova : Tutto pronto per la grande festa dello Zaffanella con la doppia sfida di Zebre e Rugby Viadana 1970 A Palazzo Cervetta, una delle sedi istituzionali della Provincia di Mantova, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento ovale di sabato 16 febbraio allo Stadio Zaffanella di Viadana. Alle 15:30 si partirà con la partita internazionale di Guinness Pro14 che si disputerà tra lo Zebre Rugby Club e la franchigia irlandese del ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - Italia ko contro il Galless : il commento del ct O’Shea : O’Shea commenta il ko di oggi pomeriggio dell’ItalRugby contro il Galles nel Guinness Sei Nazioni Roma- L’allenatore azzurro Conor O’Shea al termine del match tra Italia e Galles ha risposto alle domande dei giornalisti presenti all’interno della sala stampa dello Stadio Olimpico. “Loro hanno vinto la guerra all’interno del punto di incontro nel momento chiave della partita nel secondo tempo,sono stati molto bravi in ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni - verso Italia-Galles : le sensazioni di capitan Parisse : Le sensazioni di Sergio Parisse, capitano dell’ItalRugby, alla vigilia della sfida del Guinness Sei Nazioni tra Italia e Galles Un cielo limpido ed una giornata dal sapore primaverile hanno fatto da contorno al Captain’s Run dell’Italia allo Stadio Olimpico di Roma che nella giornata di domani alle 17.45 sarà il teatro della seconda sfida dell’ItalRugby al Guinness Sei Nazioni 2019 contro il Galles, match che sarà trasmesso in ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Conor O’Shea verso il Galles : “credo molto nel gruppo Italia” : Tutto pronto per Italia-Galles, secondo appuntamento del Guinness Sei Nazioni 2019: le parole di coach O’Shea, Tommaso Allan ed Edoardo Padovani in conferenza stampa Mancano poco più di quarantotto ore al kick-off di Italia-Galles, partita valida per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2019 in calendario sabato 9 febbraio alle 17.45 allo Stadio Olimpico di Roma che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : O’Shea ha scelto la formazione dell’Italia : due cambi per la sfida col Galles : Due cambi per l’ItalRugby per la sfida contro il Galles del Guinness Sei Nazioni di sabato pomeriggio all’Olimpico di Roma Conor O’Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato alle 17.45 affronterà il Galles nel secondo turno del Guinness Six Nations 2019 allo Stadio Olimpico di Roma, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. Due i ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni : Nesli si esibirà al Terzo Tempo Peroni Village 2019 : Sarà Nesli il protagonista del Terzo Tempo Peroni Village 2019 del Guinness Sei Nazioni di sabato 9 febbraio Grande apertura per il Terzo Tempo Peroni Village 2019. Sabato 9 febbraio sarà Nesli ad esibirsi nel dopo partita al Parco del Foro Italico di Roma, al termine della prima partita casalinga della nostra Nazionale di Rugby contro il Galles, in programma alle ore 17:45. Gli appassionati di Rugby potranno assistere ad ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Italia vs Galles a Roma : obiettivo 150.000 spettatori per le 3 partite interne! : Sabato sera l’Italia affronta a Roma il Galles per la prima sfida casalinga del Guinness Sei Nazioni 2019, secondo match dopo la sconfitta all’esordio contro la Scozia Il conto alla rovescia verso il Guinness Sei Nazioni Romano volge al termine: sabato sera, in un orario insolito per il Torneo nella Capitale (ore 17.45, diretta DMAX canale 52 dalle 17.05), gli Azzurri di Conor O’Shea affronteranno il Galles nella seconda ...