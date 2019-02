Rovigo | il fallimento della Lega | si dimettono 22 consiglieri comunali Massimo Bergamin

ilfattoquotidiano

: #crisi comune di #rovigo Ivaldo Vernelli e Giorgia Businaro si sono presentati dal notaio. Il fallimento della poli… - RovigoOggi : #crisi comune di #rovigo Ivaldo Vernelli e Giorgia Businaro si sono presentati dal notaio. Il fallimento della poli… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Nel 2015 l’impresaNord aera stata memorabile. Nel capoluogo del Polesine, da sempre “terra rossa”, sfruttando anche l’effetto dell’elezione di Luca Zaia in Regione, il candidato, ex autista di autobus, aveva sbaragliato il centrosinistra. Al balottaggio aveva conquistato quasi il 60 percento dei voti, grazie all’appoggio di Forza Italia e Obiettivo. Quattro anni dopo, l’epilogogestione comunale aimbarazza la. Perchè il sindaco, che è anche vicepresidenteLiga Veneta –Nord, per venti gorni è rimasto senza giunta, dopo aver dimissionato tutti gli assessori. Ha resistito in trincea, ma senza prospettive politiche, nonostante la segreteria regionalesi sia spesa per arrestare la frana che si stava abbattendo sul municipio, considerando anche che era in gioco l’immagine ...