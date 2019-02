Rosa Perrotta è un fiume | i retroscena della scelta di Teresa Langella

Uomini e Donne - Rosa Perrotta affonda Andrea : 'Lui di pessimo gusto' : Nella serata tra il 15 e il 16 febbraio è andata in onda la prima puntata serale del trono classico di 'Uomini e Donne', che ha visto protagonista l'ormai ex-tronista campana Teresa Langella, la quale è stata chiamata a scegliere uno tra i suoi 2 corteggiatori, Antonio e Andrea. Teresa ha scelto Andrea, il quale poco prima di venire a conoscenza dei sentimenti nutriti nei suoi riguardi da parte di Teresa, aveva avuto modo di confrontarsi con il ...

Rosa Perrotta spiazza i fan : le prime immagini della prova dell’abito da sposa : Uomini e Donne, Rosa Perrotta prova i primi abiti da sposa: il video condiviso sui social fa il pieno di like Questo è sicuramente un bellissimo periodo per Rosa Perrotta. Dopo Uomini e Donne per lei e il compagno Pietro Tartaglione le cose sono andate sempre meglio. La scelta, la convivenza, la proposta di matrimonio […] L'articolo Rosa Perrotta spiazza i fan: le prime immagini della prova dell’abito da sposa proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - Rosa Perrotta e Gianni Sperti hanno fatto pace - Video : Ritorna il sereno tra Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e donne e Rosa Perrotta, la tronista che qualche tempo fa si mise in gioco all'interno della trasmissione di Maria De Filippi per cercare il grande amore della sua vita.Tra i due non correva affatto buon sangue, al punto che il trono della bella Rosa viene ricordato in primis anche per i suoi momenti di scontro con Gianni. Adesso, però, tra i due è ritornato il sereno e un ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Uomini e Donne : deciso il nome del figlio - nuovi dettagli sulla gravidanza : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nuovi dettagli sulla gravidanza: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia nata a Uomini e Donne.

Rosa Perrotta e Pietro da urlo : la voglia di paternità di Tartaglione : Rosa Perrotta e Pietro da urlo. La coppia scalda il web: la voglia di paternità di Tartaglione Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre più in love. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne, negli scorsi giorni, ha annunciato di aspettare un bebè. L’ex tronista è all’incirca al terzo mese di gravidanza […] L'articolo Rosa Perrotta e Pietro da urlo: la voglia di paternità di Tartaglione proviene da Gossip e ...

Rosa Perrotta : "Pietro Tartaglione? Abbiamo sempre intenzione di sposarci" : Dopo l'annuncio ufficiale a 'Domenica Live' di una settimana fa, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono alle prese con la scelta del nome del futuro nascituro (di cui ad oggi, però, non si conosce ancora il sesso). Intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', l'ex tronista del programma di Maria De Filippi sembra avere ancora le idee piuttosto confuse su questa prospettiva: Pietro dice che per lui è uguale, ma in realtà entrambi sappiamo che ...

Rosa Perrotta contro le fan di Pietro Tartaglione : “Mi dispiace - ma…” : Rosa Perrotta si sfoga: “Mi dispiace per voi ma Pietro sarà il padre di mio figlio” La gravidanza di Rosa Perrotta, fidanzata con Pietro Tartaglione dalla loro partecipazione a Uomini e Donne, non è iniziata nel migliore dei modi: in alcune storie Instagram la ragazza ha reso pubblici degli screen di messaggi ad evidente scopo di seduzione inviati dalle fan a Pietro nel recente periodo in cui tutti pensavano che i due fossero in ...

Domenica Live Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione aspettiamo un figlio : Qualche tempo fa il gossip aveva parlato di una possibile crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La smentita è arrivata a “Domenica Live” dove, la coppia si è presentata non solo per mettere a tacere il gossip, ma anche per annunciare una lieta notizia: Rosa e Pietro aspettano un figlio. La Perrotta ha rivelato a Barbara d’Urso di aver scoperto per caso di essere al terzo mese di gravidanza: Un mese fa ho passato un periodo in cui ...

Uomini e donne - Rosa Perrotta incinta : «L'ho scoperto per caso». Poi la corsa in aeroporto : «Sta infartando!» : Prima si è parlato di nozze, poi di crisi e ora Rosa Perrotta stupisce tutti e annuncia di essere incinta . L'ex tronista ed ex isolana infatti aspetta un figlio dal compagno Pietro Tartaglione , ex ...

News U&D : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno un imprevisto : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: contrattempo per la coppia di Uomini e Donne Ieri è andata in onda Domenica Live su Canale 5. Tanti gli ospiti invitati dalla d’Urso, tra i quali anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne. La coppietta è andata in trasmissione per annunciare di essere in dolce attesa. Un annuncio che ha fatto felici i fan, i quali si sono riversati sui social per fare loro le congratulazioni. Tuttavia i ...