Roma | la rinascita di El Shaarawy | “sono esigente con me stesso | a Pellegrini ruberei 4

sportfair

: RT @Ambra21899516: A furia di fare pulizia dei bilanci Virginia Raggi ha trovato quasi 1 miliardo di euro da spendere per Roma. Prima rubav… - LuisellaLuis : RT @Ambra21899516: A furia di fare pulizia dei bilanci Virginia Raggi ha trovato quasi 1 miliardo di euro da spendere per Roma. Prima rubav… - gfinig : RT @Scalalexandra: A furia di fare pulizia dei bilanci Virginia Raggi ha trovato quasi 1 miliardo di euro da spendere per Roma. Prima rubav… - EnricoNicolai1 : RT @Scalalexandra: A furia di fare pulizia dei bilanci Virginia Raggi ha trovato quasi 1 miliardo di euro da spendere per Roma. Prima rubav… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) L’attaccante giallorosso ha parlato in vista dell’impegno di domani della, che sfiderà in trasferta il Frosinone “La stagione della maturità? Non voglio dirlo, per scaramanzia, perché il calcio mi ha insegnato che un giorno sei un fenomeno e il giorno dopo sei in fondo al baratro. Nel calcio le cose cambiano molto in fretta. Oggi meno pressione rispetto al passato? Diciamo che io la pressione me la sono sempre messa addosso da solo, sono sempre moltonei confronti di me. Però si, sicuramente questa cosa di sentirmi più tranquillo mi ha aiutato“.Alfredo Falcone/LaPresseLo ha detto l’attaccante della, Stephan Elin una intervista a Dazn in vista della sfida di sabato contro il Frosinone: “la mia esultanza? E’ una cosa che decisi col mio migliore amico. Lui stava partendo per l’America e allora ...