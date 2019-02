Roberto Lipari debutta dietro la macchina da presa con “Tuttapposto”

aldiladelcinema

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Sarà battuto lunedì 25 febbraio a Catania, il primo ciak di“Tuttoapposto” il primo film dell’attore palermitano, prodotto da Tramp Limited e diretto da Gianni Costantino, che vede protagonisti lo stessoe Luca Zingaretti.autore del soggetto insieme a Ignazio Rosato, è anche lo sceneggiatore con lo stesso Rosato, Paolo Pintacuda con la collaborazione diAnelli e Gianni Costantino.Il lungometraggio, che sarà distribuito da Medusa Film in autunno, racconta la storia di, studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di, è anche il magnifico Rettore, interpretato da Luca Zingaretti., andando contro la sua famiglia, stufo di essere ...