Roberto Formigoni | firmato ordine di carcerazione

Corruzione : Roberto Formigoni va in carcere - pena ridotta a 5 anni e 10 mesi : La Cassazione ha confermato la condanna per Corruzione che gli era stata inflitta a settembre 2018 in appello per il caso Maugeri, per Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia si aprono ora le porte del carcere. La pena è scesa da 7 anni e mezzo a 5 anni e 10 mesi perché alcuni capi d’accusa sono prescritti. Andrà comunque in carcere perché la legge cosiddetta «spazzacorrotti» non contempla i benefici penitenziari, come gli arresti ...

Roberto Formigoni condannato in Cassazione a 5 anni e 10 mesi : andrà in carcere : L’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni è stato condannato dalla Corte di Cassazione a 5 anni e 10 mesi. Formigoni era imputato nel contesto del processo Maugeri-San Raffaele ed era stato condannato a sette anni e mezzo con l’interdizione per tutta la vita dai pubblici uffici, quindi il massimo della pena. In Cassazione la pena ha beneficiato di un leggero sconto per prescrizione. Le sentenze definitive Alla sbarra per il crac delle ...

Roberto Formigoni - Berlusconi : ‘Sono umanamente dispiaciuto’. Buffagni (M5s) ‘Va in carcere grazie alla Spazzacorrotti’ : “Sono umanamente dispiaciuto per Roberto”. Silvio Berlusconi commenta così la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi inflitta dalla Corte di Cassazione all’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. “L’ultima cosa che avrei pensato nella mia vita, da milanese e da lombarda, è di vedere un grande presidente come Formigoni in galera. Poi la giustizia è bene che faccia il suo corso”, ha detto Daniela ...

Roberto Formigoni - condanna a 5 anni e 10 mesi in Cassazione : l’ex governatore lombardo dovrà andare in carcere : Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia e già senatore, è stato condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati. I giudici della Cassazione hanno abbassato la pena per Formigoni rispetto ai 7 anni e 6 mesi inflitti in primo grado perché hanno preso atto che una parte delle accuse, in particolare quelle relative al San Raffaele, erano prescritte. Ora la ...

Roberto Formigoni condannato a 5 anni e 10 mesi in Cassazione. Andrà in carcere : È stato condannato a 5 anni e 10 mesi, con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San Raffaele. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto anche gli altri ricorsi dei coimputati.In particolare, è stata confermata la condanna a 7 anni e 7 mesi per Costantino Passerino, ex manager della Maugeri e quella a 3 anni e 4 mesi per ...

