Risultati NBA – Antetokounmpo stende i Celtics | ok Warriors | LeBron James trascina i

Nba - Risultati : super Westbrook ma vincono i Pelicans anche senza Davis : New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder 131-122 Nella notte in cui danno l'annuncio dell'acquisizione di Markieff Morris dal mercato degli svincolati, i Thunder , 37-20, tornano ad assaporare il ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (15 febbraio) : Westbrook ancora in tripla doppia - ma OKC va ko. Vittorie di New York ed Orlando : Solo tre partite nella notte NBA che anticipa l’All Star Game 2019. Russell Westbrook mette a segno la sua undicesima tripla doppia consecutiva (44 punti, 14 rimbalzi ed 11 assist), ma gli Oklahoma City Thunder cadono sul campo dei New Orleans Pelicans per 131-122. Per i padroni di casa un successo arrivato nonostante un Anthony Davis seduto in panchina per tutto il secondo tempo per un problema alla spalla sinistra e con Julius Randle (33 ...

Nba Risultati : Harden come Wilt - ma va k.o. Boston e Phila avanti tutta : Isaiah Thomas è tornato: dopo 11 mesi di assenza, IT fa il suo debutto con la canotta dei Nuggets mettendo la firma su 8 punti in 13 minuti. A far sorridere Denver, però, ci pensa il tap in allo ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (14 febbraio) : Golden State cade a Portland! Successi per Milwaukee - Toronto e Denver : Ben undici partite in scena nella notte NBA, nel penultimo turno prima della pausa per l’All Star Game 2019. Sconfitte a sorpresa per Golden State e per Houston, rispettivamente a Portland e Minnesota. Continua invece il duello al vertice ad Est tra Milwaukee e Toronto, vittoriose su Indiana e Washington. Successi importanti in chiave playoff anche per Philadelphia, Brooklyn e Boston. Nella sfida più attesa della notte gli Indiana Pacers ...

Nba Risultati : Boston frena Philadelphia - assolo Warriors sui Jazz : I Celtics tornano a vincere a convincere: Gordon Hayward e Al Horford trascinano i compagni in un importante successo sul parquet dei Sixers, utile per lasciarsi alle spalle le 2 sconfitte consecutive ...

Nba Risultati : Lakers e LeBron a picco - Spurs ok a Memphis : I Lakers arrivano alla pausa per l'All Star Game nel momento peggiore della loro stagione: ad Atlanta arriva un'altra sconfitta, la quarta nelle ultime 5 partite, nonostante la tripla doppia di LeBron ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (13 febbraio) : Golden State vince sempre - Boston sbanca Philadelphia - gli Spurs a fatica - crollano i Lakers : Siamo sempre più vicini all’All Star Game di Charlotte di questo weekend, ma la NBA continua a giocare. Nella notte si sono disputati cinque match di grande rilevanza per la due Conference. Ad Est, per esempio, i Boston Celtics vincono a domicilio lo scontro diretto con i Philadelphia 76ers, mentre gli Orlando Magic passano a New Orleans e credono ancora alla post-season. Ad Ovest, invece, ennesima vittoria per i Warriors sui Jazz, San ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (12 febbraio) : George e Westbrook da record con la tripla doppia insieme - Harden mostruoso : notte piena di emozioni, numeri, statistiche e record, quella che la NBA ha regalato in quest’inizio di diciottesima settimana in compagnia della massima lega professionistica americana. Nel match vinto dagli Oklahoma City Thunder per 120-111 contro i Portland Trail Blazers arrivano record a profusione: Paul George e Russell Westbrook piazzano entrambi una tripla doppia, l’uno con 47 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, l’altro con ...

Risultati NBA : George domina Portland - Minnesota batte Clippers - Harden trascina Houston : Risultati NBA, notte ricca di eventi negli States, con tante gare molto interessanti ai fini della corsa playoff Risultati NBA, piatto molto ricco nella notte americana. Una delle gare più attese è stata quella che ha visto faccia a faccia Harden e Doncic, due dei migliori interpreti della stagione. L’ha spuntata Houston 120-104, con 31 punti per il suo diamante con la barba, 21 e tripla doppia sfiorata per lo sloveno. Pistons ...