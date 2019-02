Riaperta la strada Norcia-Arquata

Portofino - Riaperta la strada distrutta dopo la mareggiata : Il sindaco Matteo Viacava guida, a bordo dell'auto del comune di Portofino, gli altri mezzi sul quale viaggiano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. l'assessore Giacomo Giampedrone e il ...

AUTOSTRADA DEL BRENNERO Riaperta AD UNA SOLA CORSIA/ Codacons 'Tutta colpa dei camionisti senza catene' : L'AUTOSTRADA del BRENNERO, A22, è stata RIAPERTA nelle scorse ore ma solo parzialmente, visto che al momento si viaggia ad una SOLA CORSIA

Autostrada A22 del Brennero bloccata per neve. Riaperta verso Nord : code : La neve copiosa manda in tilt la viabilità in Alto Adige : bloccata da ieri sera l' Autostrada del Brennero . A causa dei mezzi pesanti rimasti fermi per la nevicata il tratto tra Chiusa e Vipiteno, ...

Neve - Riaperta nella notte l’A22 – Autostrada del Brennero : La corsia nord dell’Autostrada del Brennero e’ stata riaperta pochi minuti fa. Lo apprende l’AGI direttamente del centro operativo dell’A22 di Trento. La marcia delle autovetture e’ comunque rallentata perche’ e’ percorribile solo la corsia di sorpasso. La corsia di marcia normale e’ occupata dai mezzi pesanti. La carreggiata in direzione nord era rimasta bloccata nella serata di venerdi’ e ...

Valanga in Trentino sulla strada del passo della Sella : Riaperta : Una Valanga è scesa in mattinata in Trentino sulla strada del passo Sella, ma senza coinvolgere persone. La strada è stata riaperta già a fine mattinata, così come quella per Madonna di Campiglio, rimasta chiusa per qualche ora a causa della molta neve. I disagi in provincia per il resto sono stati contenuti, tutti i passi dolomitici sono aperti, anche se ci sono state oltre un centinaio di chiamate ai vigili del fuoco per difficolta’ come ...

Valanga strada passo Sella - Riaperta : ANSA, - TRENTO, 2 FEB - Una Valanga è scesa in mattinata in Trentino sulla strada del passo Sella, ma senza coinvolgere persone. La strada è stata riaperta già a fine mattinata, così come quella per ...

Valanga strada passo Sella - Riaperta : ANSA, - TRENTO, 2 FEB - Una Valanga è scesa in mattinata in Trentino sulla strada del passo Sella, ma senza coinvolgere persone. La strada è stata riaperta già a fine mattinata, così come quella per ...

Maltempo Sardegna : dopo la frana Riaperta la strada tra Orani e la SS389 : E’ stata riaperta la bretella che collega la Statale 389 a Orani chiusa ieri notte dopo una frana che ha provocato la caduta di alcuni massi sulla carreggiata a circa un chilometro dal paese. Sul posto hanno lavorato gli operai del Comune di Orani e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere i massi e a mettere in sicurezza il costone che aveva ceduto a causa delle piogge insistenti. Sul posto erano intervenuti anche i ...

UR : Riaperta al traffico strada Hospental-Realp : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia