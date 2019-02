Renzi | «L’Italia in mano ad incapaci

Ovazione per Renzi a Milano : “Credo nella politica e nell’Italia - anche se oggi è rappresentata da Di Maio e Salvini” : “Partiamo dal finale, tanto non è un giallo. Non è giallo, né gialloverde, tranquilli”. Matteo Renzi apre così la presentazione del suo libro, “Un’altra strada”, al teatro Parenti di Milano. “Non mi candido alle primarie, non mi candido alle Europee”. Non sono mancate le frecciate ai leader di M5S e Lega: “La politica italiana oggi è rappresentata da Gigi Di Maio, ma io credo nell’Italia e ...