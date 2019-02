Regionali in Sardegna | il 24 febbraio si vota per la presidenza - E' sfida a 3 tra

Elezioni Regionali Sardegna - per Antimafia 8 candidati impresentabili - : Il presidente Morra ha spiegato che 5 candidature all'assemblea regionale non sono conformi perché si tratta di persone "rinviate a giudizio e con fase dibattimentale in corso". Altri 3 aspiranti sono ...

Regionali Sardegna - Christian Solinas si è laureato a dicembre ma non ne parla. Né smentisce voci sul titolo farlocco del 2006 : La laurea è arrivata tardi, due mesi fa, ma c’è. Il senatore però non ne parla volentieri. Per settimane da quando, a dicembre, ha discusso la tesi non l’ha messa neanche sul curriculum. Lo ha fatto solo pochi giorni fa, ma senza specificare dove l’ha presa né quando. Dopo anni di polemiche e voci mai smentite sul titolo che gli avrebbe rilasciato il farlocco (lo dice Miur) Leibniz Business Institute, Christian Solinas, leader ...

Salvini in Sardegna per le Regionali scrive su Facebook : 'Mi volete bene anche se ingrasso?' : Le nuove frontiere della politica: vi sareste mai immaginati qualche grande della politica che fu porre qualche quesito del genere?

Elezioni Regionali Sardegna 2019 - chi sono i candidati e come si vota : Domenica 24 febbraio si voterà per le Elezioni regionali in Sardegna: i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente di Regione e i 60 consiglieri. Tutte le informazioni sulle modalità di voto, la legge elettorale vigente e i candidati che si sfideranno, ricordando anche quanto successo alle regionali del 2014 e alle politiche del 2018.Continua a leggere

Elezioni Regionali : domenica 24 febbraio si vota in Sardegna : Dopo la tornata elettorale abruzzese dello scorso 10 febbraio, il 24 dello stesso mese toccherà alla Sardegna votare per il rinnovo delle giunta e del presidente della regione e il Movimento Cinque Stelle rischia di ottenere un nuovo fallimento. Alcuni sondaggi evidenziano un'elevata preferenza per il candidato del centrodestra Christian Solinas, il secondo posto sembra spettare al centrosinistra con Massimo Zedda, attualmente sindaco di ...

Regionali - Salvini scalda i motori per il voto in Sardegna : Matteo Salvini, finita la festa per il voto in Abruzzo, sta per buttarsi nella nuova campagna elettorale. Prepara l'agenda del tour in Sardegna dove si va alle uren il 24 febbraio. E lui è sicuro: '...

Alle Regionali in Sardegna il M5s non rispetta le norme scritte dal M5s : Il 31 gennaio scorso sono entrate in vigore le norme del disegno di legge Bonafede, il cosiddetto “spazzacorrotti”. Tra queste ce n’è una (Articolo 1, comma 14) che per tutte le elezioni a qualsiasi livello, fatta eccezione per le comunali nelle città sotto i 15.000 abitanti, obbliga i partiti che v

Elezioni Regionali Sardegna 2019 : data - sondaggi e rimborsi elettori : Elezioni regionali Sardegna 2019: data, sondaggi e rimborsi elettori data Elezioni regionali Sardegna 2019 Questo mese non si voterà soltanto in Abruzzo, appuntamento fissato al 24 febbraio 2019 con il rinnovo degli organi regionali e l’elezione del Governatore in Sardegna. Elezioni regionali Sardegna 2019: la legge elettorale La legge elettorale sarda prevede che venga eletto Presidente della Regione il candidato più votato. Dunque, ...

