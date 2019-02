Reggio Audace FC – Al Capitano Spanò la Fascia dei Capitani del PRIMO TRICOLORE 2019

calcioweb.eu

: #ReggioAudace FC - Al Capitano #Spanò la Fascia dei Capitani del PRIMO TRICOLORE 2019 [FOTO] - CalcioWeb : #ReggioAudace FC - Al Capitano #Spanò la Fascia dei Capitani del PRIMO TRICOLORE 2019 [FOTO] - TuttoRegia : #ReggioAudace, le ultime news dai campi - sportpiacenza : Calcio Carpaneto - Reggio Audace F.C., la società piacentina lascia la tribuna del San Lazzaro alla tifoseria ospit… -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Presentata lache sarà donata il 26 febbraio nel corso della Cerimonia, che si svolgerà in Sala delEmilia con inizio dalle ore 15, per i Premi Campione del, alAlessandrodellaFC per i 100 anni di storia della Reggiana Calcio.DELper i 100 anni della Reggiana CalcioConsegna ad AlessandrodellaFCdelladei “delserie Papa FrancescoDELSUL CAMPO E NELLA VITA Dalla Citta’ delunaper icon un pensiero di PAPA FRANCESCO LaF.C. aderisce all’iniziativa “del”. Patrocinata dal CONI e i Lions Clubs International, è legata al Premio “Campione del” e ha la finalità di promuovere i valori del Vessillo ...