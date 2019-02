Reddito di cittadinanza | obbligo di accettare il lavoro solo con uno stipendio minimo di

Reddito di Cittadinanza : previsto l'obbligo di accettare il lavoro se il salario è superiore a 858 euro : I percettori del Reddito di Cittadinanza saranno obbligati ad accettare un'offerta di lavoro qualora il salario minimo dovesse essere di almeno 858 euro al mese. Questa novità è stata prevista da un emendamento firmato dalla Senatrice Matrisciano (M5S) - una conterranea di Luigi Di Maio - ed è stato approvato oggi dalla Commissione Lavori del Senato e quindi inserito nel 'decretone'; lunedì prossimo, 25 febbraio, il provvedimento arriverà in ...

