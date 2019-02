Reddito di cittadinanza | l' obbligo di accettare un lavoro scatta con salario oltre 858

Reddito di cittadinanza : l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro scatterà solo se il salario sarà di almeno 858 euro al mese : l'obbligo di accettare una offerta di lavoro scatterà solo se il salario sarà di almeno 858 euro al mese. Lo prevede un emendamento M5S al decretone approvato dalla commissione lavoro del Senato.Nel testo si precisa infatti che l'offerta è congrua se la retribuzione è "superiore di almeno il 10 per cento del beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del Reddito dei ...

Lavoro - perché Reddito di cittadinanza e decreto «dignità» non risolvono l’emergenza giovani : Il nostro Paese resta inchiodato a un livello di disoccupazione giovanile sopra la media Ue, con quote record di Neet e crescita degli inattivi. Ma le misure dell’esecutivo Lega-Cinque stelle non sembrano “centrare” il problema, la creazione di Lavoro...

Reddito di cittadinanza - dalle maxi-sanzioni ai casi di esclusione : come cambia la misura : Con gli emendamenti approvati in commissione Lavoro al Senato il Reddito di cittadinanza cambia ancora. maxi-sanzioni per i lavoratori in nero che usufruiscono della misura, esclusione per chi è condannato in via definitiva per reati gravi e novità anche per le aziende, gli stranieri e chi ha da poco cambiato residenza.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - così non va : tutti i guai del "decretone" : Percorso ad ostacoli per la conversione in legge del Reddito di cittadinanza: il testo del "decretone" rischia di subire...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : lunedì l'esame in Senato : Arriva un importante aggiornamento in merito all'iter parlamentare di conversione in legge definitiva del decretone riguardante la riforma della previdenza e del welfare. Il testo arriva finalmente nell'aula del Senato il prossimo lunedì, dopo che l'importante passaggio è stato più volte rimandato per via dello stallo politico riguardante il Vice Premier Matteo Salvini e la questione dell'autorizzazione a procedere rispetto al caso della ...

Reddito di cittadinanza a familiari disabili : offerta congrua solo se entro 100 km : Altra novità prevista nel Decreto sul Reddito di cittadinanza prevede che i familiari di persone disabili saranno tenuti ad accettare un’offerta di lavoro solo se entro i 100 chilometri dalla loro residenza. Lo prevede un emendamento della Lega al Decretone, approvato in commissione Lavoro al Senato e sottoscritto anche da M5s, Fi e Fdi. La modifica riduce da 250 chilometri a 100 chilometri la distanza entro la quale le offerte di lavoro ...

Reddito di cittadinanza : cambio residenza e falsi divorzi esclusi : Reddito di cittadinanza: cambio residenza e falsi divorzi esclusi False residenze e divorzi per Reddito di cittadinanza Il Reddito di cittadinanza è una misura di contrasto alla povertà e per favorire il reinserimento lavorativo fortemente voluta dal Governo Conte. Chi ha scritto il testo, prevedendone le condizioni, ha inserito da subito norme per evitare che a beneficiarne possano essere i soliti furbetti, specializzati nello sfruttare le ...

Reddito di cittadinanza - ultime notizie : figli e importo. Come funziona : Reddito di cittadinanza, ultime notizie: figli e importo. Come funziona Reddito di cittadinanza con figli a carico: cosa è previsto “ Per il potenziamento della lotta alla povertà si introduce il Reddito di cittadinanza, per sostenere chi si trova al di sotto della soglia di povertà e, allo stesso tempo, favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso un percorso formativo vincolante”; così recita il documento sul ...

Disabilità - modificare il Reddito di cittadinanza : "Chi prende la pensione di invalidità non è ricco" : Petizione online per cambiare la legge lanciata da Iacopo Melio, fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno, nominato Cavaliere da Mattarella. Hanno firmato Cecilia Strada e Giuseppe Civati

A lanciarla Iacopo Melio, fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno, nominato Cavaliere dell'ordine al merito dal presidente Mattarella. Tra i primi firmatari Cecilia Strada e Giuseppe Civati

Reddito di cittadinanza - nuovi guai : senza stabilizzazioni sciopero a oltranza nei centri per l'impiego : Precari che assumono altri precari: il cortocircuito esplode in Anpal Servizi, ente nevralgico per la formazione dei nuovi...

Reddito DI CITTADINANZA E MIGRANTI - ASGI : 'DISCRIMINATORIO E ILLOGICO' : Discriminazioni e illogicità nel Decreto sul REDDITO di CITTADINANZA. Questa è l'accusa dell'Associazione studi giuridici sull'immigrazione , ASGI, che pubblica un documento sul proprio sito . L'...

Reddito di cittadinanza - maxi sanzioni a chi impiega beneficiari in nero : Reddito di cittadinanza e Quota 100 , in commissione Lavoro del Senato è ripreso l'esame degli emendamenti al decretone . Intanto ieri sera sono state approvate alcune modifiche sulle offerte di ...