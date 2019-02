Red Bull Cliff Diving | riparte la sfida mondiale di tuffi da grandi altezze | il video di

Red Bull Cliff Diving World Series – Tre località inedite e meravigliose per le tappe dell’edizione 2019 [VIDEO] : Uno spettacolare video ci accompagna alla scoperta delle tre meravigliose e inedite location e delle storiche tappe della nuova strepitosa edizione L’evento di tuffi più adrenalico del mondo è alle porte: la Red Bull Cliff Diving World Series torna nel 2019 con un’edizione ricca di importanti novità, mantenendo la promessa di regalare a tutti gli appassionati grandi emozioni in scenari dal fascino irresistibile. Quest’anno la Red Bull ...

F1 - Test Barcellona 2019 : si chiude la prima settimana con Ferrari a gonfie vele - Mercedes sorniona e Red Bull in crescita : Si è conclusa la prima settimana dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Sono state quattro giornate intense e baciate da un meteo perfetto, per cui team e piloti hanno potuto girare senza intoppi. Queste prime 32 ore ci hanno regalato numerosi spunti, per cui possiamo andare a fare un primo, parzialissimo, bilancio di questo avvio dei Test del Montmelò. Ferrari – 2783 chilometri percorsi senza intoppi, 1:18.046 ...

F1 - analisi quarta giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - la Mercedes si scopre - la Red Bull impressiona - Renault e Toro Rosso cercano il tempo : La quarta giornata dei Test pre-stagionali 2019 di Formula Uno di Barcellona ha emesso alcuni verdetti importanti. In primo luogo che il livello medio si è alzato verso i top team e, in secondo luogo, che molte vetture sono partite con il piede giusto in questa annata. Nella sessione odierna. che chiude la prima settimana delle prove al Montmelò, si sono segnalati diversi piloti che sono andati a caccia del giro veloce, mentre prosegue ...

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

F1 - analisi terza giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari si conferma - Red Bull e Mercedes ci sono - Toro Rosso e Alfa Romeo stupiscono : Si è conclusa anche la terza giornata dei Test F1 di Barcellona 2019. Un mercoledì intenso quanto indicativo, sotto diversi punti di vista. Le vetture stanno sempre più prendendo forma e, finalmente, anche la Williams è apparsa sul tracciato del Montmelò. Davanti a tutti, ancora una volta la Ferrari? No, stavolta no. Il miglior tempo lo ha fissato, in chiusura di sessione, Daniil Kvyat con la Toro Rosso. Il russo ha cercato il ...

F1 - analisi seconda giornata test Barcellona 2019 : Ferrari sul velluto - McLaren bene sul giro secco - Mercedes - Red Bull e Renault da lavori in corso : Se due indizi fanno una prova, i test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona iniziano a sorridere in maniera notevole alla Ferrari. Dopo l’esordio di ieri, con Sebastian Vettel capace di fermare il cronometro sul tempo di 1:18.161 (collezionando anche 169 tornate) oggi è toccato a Charles Leclerc lasciare il segno chiudendo con l’ottimo crono di 1:18.247 a pochissimi millesimi dal limite imposto ieri dal compagno di ...

F1 – Test Barcellona - brutto errore di Gasly : il francese va a sbattere e rovina la sua Red Bull [VIDEO] : Il pilota francese ha perso il controllo della sua Red Bull alla curva 15, andando a sbattere pesantemente contro le barriere E’ finita in anticipo la seconda giornata di Test a Barcellona per Pierre Gasly, protagonista di un incidente avvenuto in curva 15. Il pilota francese ha perso il controllo della sua Red Bull, finendo in Testa-coda e andando a sbattere pesantemente contro le barriere. Nessuna conseguenza per l’ex Toro ...

F1 - Horner sui test : 'La Red Bull 2019 è affidabile' : "Dire che siamo preoccupati è esagerato. Abbiamo osservato come gli altri hanno interpretato il regolamento. Noi siamo contenti del nostro concetto e soprattutto di aver visto che la macchina è ...

F1 - analisi prima giornata test Barcellona 2019 : la Ferrari parte con il piede giusto - Red Bull più potente - Mercedes sorniona : Signore e signori, la stagione 2019 di Formula Uno ha ufficialmente completato il primo passo. Abbiamo vissuto, infatti, l’esordio dei test pre-campionato di Barcellona sul tracciato del Montmelò. Sono state otto ore davvero importanti ed interessanti. Rispetto a dodici mesi fa il meteo si è dimostrato ideale per cui team e piloti ne hanno approfittato per girare a lungo e iniziare a fare la conoscenza con le nuove gomme. Certo, siamo ...

Red Bull RB15 : livrea nel segno della tradizione : The Aston Martin Red Bull Racing RB15 takes to the track this morning in the hands of Max Verstappen at the Circuit de Barcelona-Catalunya, dressed in its 2019 racing livery. Last week at the Silverstone filming day, the RB15 made its track debut in a special one-off livery. In recent years, we’ve kicked off the […] L'articolo Red Bull RB15: livrea nel segno della tradizione sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

F1 - niente livrea aggressiva e camouflage : la Red Bull presenta a Barcellona la ‘vera’ RB15 [GALLERY] : Il team di Milton Keynes ha svelato oggi quella che sarà effettivamente la monoposto di Verstappen e Gasly nel Mondiale 2019 di Formula 1 Non sarà camouflage la livrea della Red Bull, il team di Milton Keynes infatti ha presentato oggi quella che sarà effettivamente la RB15 affidata a Max Verstappen e Pierre Gasly nel Mondiale 2019 di Formula 1. Rendering Red Bull Colori tradizionali ma anche alcune novità, per esaltare la nuova ...

