Razzismo | l' Uefa indaga sul comportamento dei tifosi Lazio dopo il match di Europa League

Tegola Lazio - Marusic indagato dall'Uefa per Razzismo : Roma, 22 feb., askanews, - Tegola in casa Lazio. Adam Marusic è stato messo sotto inchiesta disciplinare dall'Uefa dopo la partita di Europa League contro il Siviglia, che ha decretato l'uscita della ...

Lazio Marusic sotto inchiesta dalla UEFA per Razzismo : Lazio Marusic – Tegola in casa Lazio. Adam Marusic è stato messo sotto inchiesta disciplinare dall’UEFA dopo la partita di Europa League contro il Siviglia, che ha decretato l’uscita della squadra di Inzaghi dalla competizione. -> Leggi anche: Pagelle Siviglia-Lazio 2-0 Europa League, highlights e tabellino del match Lazio Marusic indagato per razzismo Come riporta il comunicato ufficiale […] L'articolo Lazio Marusic ...

L’Uefa apre un’inchiesta sulla Lazio per Razzismo : L’Uefa mette nel mirino la Lazio. La federcalcio europea ha infatti aperto un procedimento disciplinare nei confronti della società biancocelesta. Nel dettaglio, due diversi casi riguardano la partita dei sedicesimi di finale tra Siviglia e Lazio, disputata il 20 febbraio in Spagna: il primo riguarda il cartellino rosso diretto che l’arbitro Anthony Taylor ha estratto nei […] L'articolo L’Uefa apre un’inchiesta ...

Uefa - Ceferin : «Sul Razzismo la Figc ha fatto le scelte giuste» : «Caro Gabriele, non ascoltare le critiche gratuite di alcuni, hai preso le decisioni giuste e hai il nostro sostegno incondizionato per i provvedimenti che hai preso nella lotta contro il razzismo». ...

Razzismo - Gravina annuncia novità importanti : “rispetto Salvini - ma faremo come dicono Uefa e Fifa” : Federcalcio, Gabriele Gravina annuncia novità importanti in merito all’interruzione delle gare di campionato a causa di atti di Razzismo “Nel prossimo Consiglio federale di fine mese, semplificheremo l’iter di sospensione delle gare previsto dall’articolo 62 delle Noif: contestualmente all’annuncio dello speaker, il gioco verrà temporaneamente sospeso e le squadre si raduneranno al centro del campo. Se i cori ...

Gravina : «Giorgetti in linea con la Figc - noi come la Uefa sul Razzismo» : La due giorni di passione Ci sono volute quasi 48 ore ma alla fine, tra silenzi, comunicati da interpretare, con non poca fatica si è giunti a una conclusione: le parole di Matteo Salvini non cambiano di una virgola la posizione del calcio italiano in merito alle manifestazioni di razzismo negli stadi. A fare da apripista ci ha pensato oggi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Che oggi ha dichiarato: È necessario ...

Giorgetti : su Razzismo regole Fifa-Uefa : Sulla posizione del Napoli che ha ribadito la volontà di fermare le partite, Giorgetti aggiunge: "Siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport. Nostro impegno è distinguere ...

Giorgetti : su Razzismo regole Fifa-Uefa : 14.34 "Per i cosiddetti ululati all'interno degli stadi è giusto che facciano il loro corso le regole sportive, la giustizia sportiva. Ci sono protocolli Fifa e Uefa su queste vicende e giustamente la Figc si impegna a tradurli". Così il sottosegretario Giorgetti sull eventuale sospensione delle partite. Sulla posizione del Napoli che ha ribadito la volontà di fermare le partite, Giorgetti aggiunge: "Siamo nella dimensione sportiva e delle ...

Giorgetti : 'Stop gare per Razzismo? Valgano le norme Uefa e Fifa' : ... siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport - ha ribadito Giorgetti a margine di un evento al Miur - Va fatta chiarezza e bisogna invece distinguere gli ululati all'interno ...

Giorgetti : “Stop a partite per Razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” : "Per gli ululati all'interno delle competizioni sportive è giusto che facciano il loro corso le regole sportive", ha detto il sottosegretario allo sport. L'articolo Giorgetti: “Stop a partite per razzismo? Valgano regole Fifa e Uefa” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Razzismo in Serie A - l’Uefa “difende” le proprie procedure : Michele Uva, vice presidente italiano della Uefa, ha parlato del caso di Razzismo che sta animando queste settimane in Serie A “Considero le procedure Uefa (che si applicano alle partite delle nazionali e delle coppe per club, ndr) quelle più evolute ed efficaci, anche se ovviamente ogni paese europeo ha caratteristiche legislative e problematiche differenti che rendono necessari interventi alle norme per adattamenti ...

Cori - l'Uefa ribadisce : 'Nei casi di Razzismo rispettare il protocollo' : 'La posizione espressa sul caso di Koulibaly riflette il pensiero della nostra organizzazione contro il razzismo e la discriminazione nel calcio'. La Uefa risponde così, con un richiamo al comunicato ...

Razzismo - l'Uefa bacchetta l'Italia/ 'Koulibaly - non applicato protocollo anti-Razzismo' : Razzismo, l'Uefa bacchetta l'Italia. 'Koulibaly, non applicato protocollo anti-Razzismo. Grande preoccupazione per questo inaccettabile incidente razzista.'

La Uefa : «Inter-Napoli andava sospesa - non rispettato il protocollo anti-Razzismo» : Applausi per la squalifica di San Siro Su Inter-Napoli e sulla gestione della gara è arrivata la condanna della Uefa e della Federazione internazionale calciatori professionisti (FifPro). Uefa e FifPro hanno emesso un duro comunicato: FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly dello scorso mercoledì durante la gara di campionato in casa dell’FC Internazionale a ...