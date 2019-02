Raccolte fondi e ferie donate da colleghi ma lei si era inventa il cancro solo per non

Kickstarter : continua il declino delle Raccolte fondi per i videogiochi nel 2018 : Su Kickstarter le raccolte fondi per i giochi da tavolo continuano a far meglio delle rispettive campagne per i videogiochi. Ce ne parla Polygon, che snocciola un po' di dati - relativi all'anno appena concluso - forniti direttamente dalla compagnia.L'intera categoria dei tabletop game, comprendente giochi di carte, miniature, giochi di ruolo e via discorrendo, ha fatto registrare un aumento dei fondi incassati del 20% rispetto allo scorso anno, ...